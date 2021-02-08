İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.