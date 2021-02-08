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    • 08.02.2021 17:39
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    Sosyal medyadan terör örgütü /PDY, PKK/KCK ve propagandası yaptığı iddia edilen 39 kişi gözaltına alındı

    , sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü /PDY, PKK/KCK ve propagandası yaptıkları iddiasıyla 39 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

    Terör örgütü propagandası yapan 39 kişi paket!

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.



    Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular çeşitli illegal örgüt ve gruplara destek çıkan sosyal medya hesapları ve siteleri takip ediliyor.



    FETÖ, PKK, DEAŞ...
    Bu kapsamda 1-7 Şubat'ta 1264 hesap hakkında çalışma yapıldı. Söz konusu hesaplardan 639'unun FETÖ/PDY, 567'sinin PKK/KCK, 40'ının aşırı sol, 18'inin DEAŞ terör örgütlerinin güdümünde faaliyet yürüttükleri belirlendi.



        39'U GÖZALTINA ALINDI
        Hesapları kullandıkları tespit edilen ve haklarında işlem başlatılan 575 şüpheliden 39'u gözaltına alındı.

        Gözaltına alma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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