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    • 08.02.2021 17:49
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    FETÖ ve hacker grubu 'tan sahte belgeyle algı operasyonu! sözcüsü gerçeği açıkladı

    ve 'ye karşı yürüttüğü algı operasyonlarıyla bilinen hacker grubu 'un ortak giriştiği karalama kampanyası yine boşa çıktı. ’a ait olduğu iddia edilen bazı belgelerle eski Hazine ve Maliye Bakanı hedef alındı. FETÖ ve hackerların hazırladığı belgelerin amatörce hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Deutsche Bank sözcüsü, "Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" ifadelerini kullandı.

    FETÖ ve Anonymous'tan ortak algı operasyon!

    ve 'ye karşı yürüttüğü algı operasyonlarıyla bilinen hacker grubu 'un Eski Hazine ve Maliye Bakanı 'ı hedef aldığı karalama kampanyası yine boşa çıktı.

    FETÖ HAZIRLADI HACKER GRUBU YAYDI
    FETÖ'nün hazırladığı çakma belge, Anonymous'un 6,8 milyon takipçisi olan hesabından paylaşıldı. Algı çetesi, 'nın en büyük bankası olan 'ın logosunu kullanarak sahte bir belge hazırladı. Sabah'ın haberine göre sözde belge, . isimli bir şirket ile MRT Finance&Investment Inc. şirketi arasındaki sözde alacak-verecek konusunu teminat altına alıyor.

    HEPSİ YALAN
    Anonymous, sözde 14 milyar euroluk teminatın 'na havale edildiğini ve paranın 6 Ekim 2021 tarihine kadar blokeli olduğunu yazan belgeyi "gerçek" diye paylaştı. FETÖ'nün emrinde olan Anonymous, ikinci bir paylaşımında da yalanını sürdürdü.

    DEUTSCHE BANK AÇIKLADI: BELGELER SAHTE
    SABAH Avrupa, bankası olan Deutsche Bank'a ilettiği belgelerin gerçek olup olmadığını sordu. Bankadan yapılan resmi açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik: Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" denildi. Banka sözcüsü, "Arada sırada bazı kişiler veya çevreler böyle sahte belgeleri piyasaya sürüyorlar. Bunlar kesinlikle sahte" dedi.

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    Haberler Güncel FETÖ ve hacker grubu Anonymous'tan sahte belgeyle algı operasyonu! Deutche Bank sözcüsü gerçeği açıkladı