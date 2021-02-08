Çankırı'da İngiltere varyantlı mutasyonlu korona virüs görülen 6 kişi evlerinde karantinaya alındı. Şahısların temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi için de geniş ölçekte filyasyon çalışması başlatıldı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı basın toplantısında Çankırı'da İngiltere varyantlı mutasyon korona virüsün görüldüğünü açıkladı. Virüsün 6 kişide görüldüğünü belirten Vali Ayaz, vaka sayılarının da genel manada iyi durumda olduğunu söyledi.





Vali Ayaz açıklamasında, "Vaka sayılarımız genel manada iyi, bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Tekrar söylüyoruz tedbiri elden bırakmayalım. Sonuçta hastalık hala aramızda kol gezmeye devam ediyor. Mutasyon konusu Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarından da anlaşıldığı üzere ülkemizde giderek görüldüğü il sayısı arttı. İlimizde de görüldü. İlimizde de mutasyon virüs yani korona virüsün yeni mutasyonu görüldü. Bunun en büyük riski bulaştırıcılığının çok yüksek olması. Onun için tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya tekrar davet ediyoruz. İşin şakası yok. Mevcut ortaya çıkan vakalarla ilgili gereken tüm çalışmalar yapıldı" dedi.



"İNGİLTERE VARYANTLI VİRÜS ÇANKIRI'DA DA GÖRÜLDÜ"

Vali Ayaz, "Şahıslar izolasyonda. Genel durumları iyi. Yaşları genç. Hastalık henüz bitmedi, bitmesine de uzun bir süre var. bir süre daha bu tedbirlerle beraber yaşamak durumunda kalacağız. Aşılama çalışmaları Sağlık Bakanlığımızın belirlediği öncelikler doğrultusunda devam ediyor. Sağlık personelimiz aşılarını oldular, bu hafta ikinci doz aşıları da uygulanmaya başlanacak. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği öncelikler doğrultusunda da aşı çalışmaları devam edecek. Elimizde şu an için mevcut hedef kitlemizi aşılayacak yeterli sayıda aşımız var. Son vefat sayısı da 309. Çok şükür vaka sayılarıyla orantılı olarak vefat sayılarında da bir azalma kaydedildi. Yine hastanede az da olsa hem serviste hem yoğun bakımda yatan hastamız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Rehavete kapılmayalım lütfen" ifadelerini kullandı.





"ONLARLA TEMASLI OLAN HERKESİ DE KARANTİNAYA ALDIK"

Mutasyonlu virüs görülen kişilerin sıkı denetim altında olduğunu kaydeden Vali Abdullah Ayaz şunları dile getirdi: "Herkes bu hastalığı sağlıklı olduğunu düşündüğü bireylerden kapıyor. Pozitif olduğunu bildiğimiz hiç kimseye yaklaşmıyoruz. Aktif şu anda 6 tane mutasyon korona virüs vakamız mevcut. İlçelerden. Çok sıkı bir denetimdeler izolasyon açısından. Takipleri devam ediyor. Çok geniş bir filyasyon çalışması yapıldı. Onlarla temaslı olan herkesi de karantinaya aldık. Bir ilerleme olmadı. 5 vaka biraz daha eski 1 vaka biraz daha yeni. Onun için bağımsız olmaları da biraz virüsün farklı yollardan ilerlediğini gösteriyor. 5'i bağlantılı ama 1'i bağlantısız. Mutasyonun tespit edilen en büyük özelliği bulaşma hızı bir önceki varyanta göre çok yüksek. Bu da daha tedbirli olmayı gerektiriyor."