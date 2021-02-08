Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.02.2021 14:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2021 14:40
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'den yeni operasyon sinyali! Bakan Yardımcısı sert çıktı: Talimatı nereden aldığınızı açıklayacağız

    Son dakika haberleri... Eş Genel Başkanı , hendek operasyonları zamanı başvurdukları alçak iftiralara dün de devam etti. Buldan, Twitter hesabından hendek operasyonları zamanında 'de sivillerin öldürüldüğünü iftirasını atarak bir paylaşımda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı ise Buldan tweetini alıntılayıp cevap verdi. Çataklı "Siz yaktınız, yıktınız, Sn Cumhurbaşkanımız yaptı..." derken mesajının sonuna da "Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!" ifadelerini ekledi. HDP, bugün "" adı altında 21 Haziran'a kadar süreceklerini söyledikleri yeni bir kampanya başlattı.

    takvim.com.tr
    Bakan Yardımcısı'ndan Buldan'a tokat gibi cevap

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından hükümeti hedef alan iftiralarına devam etti. Buldan, hendek operasyonları zamanında Doğu ve Güneydoğu'yu vatandaşlara zindan eden terör örgütlerini temizlemek için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerini hedef aldı ve onları bir kez daha sivilleri öldürmekle suçladı.

    BULDAN'DAN İFTİRA
    Pervin Buldan, hendek operasyonları zamanında terör örgütü PKK'nın sık sık başvurduğu siviller öldürüldü yalanını bir kez daha tekrarlayıp Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ne tarih, ne vicdan nede insanlık bu vahşeti unutmaz." ifadelerini kullandı.

    İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN TOKAT GİBİ CEVAP
    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Buldan'ın bu tweetini alıntıladı ve şu cevabı verdi:

        "Biraz utanmanız olsa, bu Ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı..

        Siz yaktınız, yıktınız, Sn Cumhurbaşkanımız yaptı...

        Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!"

            HDP YENİ KAMPANYA BAŞLATTI
            Öte yandan HDP Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün "Herkes İçin Adalet" adını verdikleri ve 21 Haziran'a kadar 4 ay süreceklerini söyledikleri yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel SON DAKİKA: HDP'den yeni operasyon sinyali! Bakan Yardımcısı sert çıktı: Talimatı nereden aldığınızı açıklayacağız