HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından hükümeti hedef alan iftiralarına devam etti. Buldan, hendek operasyonları zamanında Doğu ve Güneydoğu'yu vatandaşlara zindan eden terör örgütlerini temizlemek için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerini hedef aldı ve onları bir kez daha sivilleri öldürmekle suçladı.
BULDAN'DAN İFTİRA
Pervin Buldan, hendek operasyonları zamanında terör örgütü PKK'nın sık sık başvurduğu siviller öldürüldü yalanını bir kez daha tekrarlayıp Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ne tarih, ne vicdan nede insanlık bu vahşeti unutmaz." ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI'NDAN TOKAT GİBİ CEVAP
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Buldan'ın bu tweetini alıntıladı ve şu cevabı verdi: