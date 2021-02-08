HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Twitter hesabından hükümeti hedef alan iftiralarına devam etti. Buldan, hendek operasyonları zamanında Doğu ve Güneydoğu'yu vatandaşlara zindan eden terör örgütlerini temizlemek için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerini hedef aldı ve onları bir kez daha sivilleri öldürmekle suçladı.