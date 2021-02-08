Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'nin TKS içindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada ardışık aramaları tespit edilen şahıslar ile örgütün iletişim sistemlerinden By-Lock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Malatya'da 4 şüpheli şahsın yanı sıra İstanbul'da 1 ve Antalya'da 1 olmak üzere gözaltına alınan 6 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2 muvazzaf astsubay tutuklanırken, 4 şüpheli ise Etkin Pişmanlık Hükümlerinden faydalanarak adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince de FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün Malatya mütevelli heyetinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan işadamları Kubilay Karaaslan, Ömer Faruk Nalçacı ile Avukat Mehmet Alper Dabağ'da yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.