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    • 03.02.2021 12:08
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    'de mutasyonlu paniği! Test sonuçları ortaya çıkardı

    'de geçtiğimiz gün bir sağlık çalışanından alınan örnekler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ankara'dan gelen test sonuçlarında, sağlık çalışanında mutasyonlu örneği tespit edildi. Karantinada olan sağlık çalışanı ve temaslıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mutasyona uğramış virüsün kente yayılmadığı belirtildi.

    'de bir süre önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanından alınan ve Ankara'ya gönderilerek incelenen numunelerde mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

    Tunceli'de, bir süre önce görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrası rahatsızlanan ve yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı, temaslı olduğu kişilerle karantinaya alındı.

    Mutasyona uğraşım virüs şüphesiyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Laboratuvarda yapılan incelemede, mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Karantinada olan sağlık çalışanı ve temaslılarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mutasyona uğramış virüsün kente yayılmadığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Tunceli'de mutasyonlu koronavirüs paniği! Test sonuçları ortaya çıkardı