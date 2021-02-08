Diyarbakır'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere destek olmak ve seslerini duyurmak isteyen bir grup, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'Diyarbakır Anneleri' adıyla hesap açtı. Eylem yapan ailelere ait haber, fotoğraf ve videoların paylaşıldığı bu hesap, bir süre sonra Twitter tarafından kapatıldı. Hesabın kapatılmasına evlat nöbetindeki aileler, tepki gösterdi.

"ANNE VE BABALARIN FERYADINI DİLE GETİRMEK SUÇ MUDUR?"

HDP önünde, 5 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, hesabın kendilerine ait olmadığını, destek verenler tarafından açıldığını söyledi. Hesabın kapatılmasına tepki gösteren Aydın, terör örgütüne ait birçok hesap olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: