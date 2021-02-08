FETÖ'nün finans imamı firari Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, beş şirket için kayyumluk kararını kaldırdı. Milyonluk şirketler Çelik'e geri verilecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Çelik'in hissedarı olduğu Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde kayyumluk kararını kaldırdı. Mahkeme, FETÖ'nün finans kaynağı Kaynak Holding ile bağlantılı üç şirketle ilgili de benzer bir karar aldı. Böylece, beş şirketin FETÖ davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan eski sahiplerine devrinin önü açıldı. Halen aktif faaliyette olan beş şirketin bilanço büyüklüğü 60 milyon lirayı buluyor. Kayyumluk kararının kaldırılmasına yönelik talep olmamasına rağmen mahkemenin bu adımı atması da yargı çevrelerince şaşırtıcı bulundu.
ŞİRKETLER FİRARİ ÇELİK'İN
Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerden Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nin yüzde 99.94 hissesi FETÖ'nün en kilit isimlerinden olan Ali Çelik'e ait… Hükümeti yargı darbesiyle devirmeye çalıştığı 17-25 Aralık 2013 teşebbüsü başarısız olunca üyelerine "Evlerinizi, arabalarınızı satın, diğer bankalardaki paralarınızı çekip Bank Asya'ya yatırın" talimatını veren örgüt, bankanın kasasında biriken parayı yurtdışına kaçırmıştı. Bu operasyonun başında da Ali Çelik bulunuyordu.
Çelik, Bank Asya'ya el konulacağını içeriden istihbarat alarak öğrendikten sonra 17 milyar lirayı hortumlayarak İngiltere'ye firar etmişti.
KAYNAK'IN FİRMALARI DA VAR
FETÖ'nün finans üssü Kaynak Holding'e el konulduktan sonra incelenen dijital verilerde milyonlarca doların yurtdışındaki örgüt üyelerine gönderilmesine aracılık eden şirketlerin kayyumluk kararı da kaldırıldı. Bu şirketler arasında, Azim Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Elis Gayrimenkul Sanayi A.Ş. ile Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi bulunuyor. FETÖ'nün birçok şirketini bünyesinde barındıran çatı kuruluşu Kaynak Holding'e kayyum atandıktan sonra ele geçirilen dokümanlarda usulsüz para aktarımları tespit edilmişti. MASAK raporlarında, Azim Gayrimenkul, Elis Gayrimenkul, Azim Yeminli Müşavirlik ve Yapı Azim Ortaklık firmaları üzerinden yurtdışındaki örgüt üyelerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dahi para gönderdiği ortaya çıkmıştı.
HİSSEDARLARI KAÇAK
Kayyumluk kararı kaldırılan firmalardan Azim Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi'nin yüzde 50 hissedarı Yusuf Keleş de yurtdışında firarda... Yusuf Keleş 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Keleş'in yargılandığı davadaki iddianamede, FETÖ'nün kasası Ali Çelik'in de adı geçiyor. Keleşler'in şirket içerisindeki tüm işlemleri Ali Çelik koordinesinde yaptıkları tek tek anlatılıyor.