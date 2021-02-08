



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans imamı, Bank Asya'yı boşaltma operasyonunun mimarı, FETÖ/ PDY çatı davasının firari sanığı Ali Çelik'in ortağı olduğu şirketlerle ilgili skandal bir karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Çelik'in hissedarı olduğu Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nde kayyumluk kararını kaldırdı. Mahkeme, FETÖ'nün finans kaynağı Kaynak Holding ile bağlantılı üç şirketle ilgili de benzer bir karar aldı. Böylece, beş şirketin FETÖ davalarında ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan eski sahiplerine devrinin önü açıldı. Halen aktif faaliyette olan beş şirketin bilanço büyüklüğü 60 milyon lirayı buluyor. Kayyumluk kararının kaldırılmasına yönelik talep olmamasına rağmen mahkemenin bu adımı atması da yargı çevrelerince şaşırtıcı bulundu.



ŞİRKETLER FİRARİ ÇELİK'İN

Kayyumluk kararı kaldırılan şirketlerden Yapı Yatırım ve Gayrimenkul A.Ş. ile Yapı Azim Ortaklık Girişim İşletmesi'nin yüzde 99.94 hissesi FETÖ'nün en kilit isimlerinden olan Ali Çelik'e ait… Hükümeti yargı darbesiyle devirmeye çalıştığı 17-25 Aralık 2013 teşebbüsü başarısız olunca üyelerine "Evlerinizi, arabalarınızı satın, diğer bankalardaki paralarınızı çekip Bank Asya'ya yatırın" talimatını veren örgüt, bankanın kasasında biriken parayı yurtdışına kaçırmıştı. Bu operasyonun başında da Ali Çelik bulunuyordu.