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    • 07.02.2021 19:26
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    duyurdu: ASFAT'ın ürettiği "" tüm testleri geçti

    Son dakika haberi... Savunma sanayiine ilişkin sevindiren bir haber daha geldi. (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ""nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini açıkladı.

    AA
    MEMATT tüm testleri geçti

    Savunma sanayiine ilişkin sevindiren bir haber daha geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

    "TÜM TESTLERİ GEÇEREK TAM NOT ALDI"
    Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

    "Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

    Bakanlığın paylaşımında MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.
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