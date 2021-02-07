"TÜM TESTLERİ GEÇEREK TAM NOT ALDI"

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz #MEMATT, Ekim 2020'de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı. pic.twitter.com/cenmsNzata — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021

Bakanlığın paylaşımında MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.