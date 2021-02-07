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    Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu trafik kazası geçirdi

    Son dakika haberi... Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi. 'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yediyıldız ve oğlu yaralandı.

    İHA
    AK Partili vekil kaza geçirdi

    Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi.

    Kaza 'un ilçesinde Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu'dan 'ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı yönetimindeki otomobil yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    YEDİYILDIZ VE OĞLU YARALANDI
    Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

    Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla 'ne kaldırıldı.

    Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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