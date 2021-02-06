Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye lojistik süper güç haline geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, milletvekilleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve hava yolları görevlileri katıldı.
Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda, her biri stratejik adımlar olan dev projelerinin bir bir hayata geçirdiklerini kaydederek, "Türkiye bugün ulaşımın her modunda dünya ölçeğinde altyapı projelerini hayata geçirerek, dünyada ve bölgesinde bir lojistik süper güç haline gelmiştir. Bugünden yarınlara uzanan bu öngörülü adımlarımız, gelecek yıllar için daha zengin, daha bereketli ve daha güçlü bir Türkiye tasarlayan bir 'devlet aklının' eseridir. Stratejik bir vizyonla yürüdüğümüz bu yolda attığımız cesur ve kararlı adımlardan geri dönmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. Herkes, 'İşsizlik sorunu ortadan kalksın, turizm gelirleri artsın, çocuklarımız bizden daha zengin yaşasın' diyoruz. Bu da tamam. Ama bu dilekler de maalesef konuşarak yerine gelmiyor. İşte bu devasa yollar, bu muazzam köprüler, bu modern havaalanları, Akdeniz ve Karadeniz'e hakim limanlar, uzaya gönderdiğimiz uydular tam da bunun için. Bizler en yakından şahidiz ki, ulaştırma ve haberleşme projeleri inşa edildikleri yörelerimizde kalkınmaya ivme kazandırarak, tarımı, sanayiyi, turizmi canlandırıyorlar" diye konuştu.
'DIŞ HAT UÇUŞLARIMIZI 127 ÜLKEDE 329 NOKTAYA YÜKSELTTİK'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2003 yılında 'Havayolu halkın yolu olacak' diyerek, havacılık alanında büyük bir atılım başlattıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bölgesel Havacılık Politikasındaki reformlarımız ile sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Özel sektörümüzün önünün açılması, serbestleşme ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli ve fırsat eşitliğine dayanan bir sivil havacılık hizmeti vermek mümkün hale geldi. 2003 yılında 26 olan havalimanımızı sayımızı 56'ye yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonun üzerine çıktı" dedi.