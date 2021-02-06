Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye lojistik süper güç haline geldi

'KORONAVİRÜS SALGININA RAĞMEN 478 BİN 546'YA ULAŞTI'

Bakan Karaismailoğlu, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya'nın; Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle Malatya'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu noktada sürekli büyüyen ekonomisi ile Malatya'nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan havayolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını da çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan havayolu yatırımları, bu alanda tüm Türkiye de olduğu gibi Malatya'da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında 89 bin olan havayolu yolcu sayısı 2019 yılında 750 bine yükseldi. 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen 478 bin 546'ya ulaştı" şeklinde konuştu.



YENİ TERMİNAL BİNASI

Malatya'nın son 19 yılda çok önemli gelişmeler kaydettiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazlasına ihtiyaç duydu. Havayolu ulaşımına yönelik artan yolcu talebinin giderek hız kazanması nedeni ile yapılan genişletmelerin ileriye yönelik istenilen ihtiyacı karşılayamayacağını tespit ettik. Bu amaçla; yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesi için günümüz şartlarına uygun Malatya'ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik. Ve bugün de yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Malatya'ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandıracağız. Yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 bin yolcudan 2,5 milyon yolcuya çıkaracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahasını da inşa edeceğiz. Yani, Malatya 'ya dört başı mamur hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı yapıyoruz. 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait; Akaryakıt Hizmetleri Takım Komutanlığı Binası ve nizamiye binası da yapacağız. Yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya havayolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlayarak bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak ve ticaret faaliyetlerini daha da hareketlendirecek."