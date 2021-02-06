Son dakika: Tefeciden borç aldı hayatı karardı: 3 bin TL'lik borç 190 bin TL oldu

Son dakika haberi... İstanbul'da, Ali Ekber Topaç'ın (52) "Sülün Mehmet" olarak tanınan tefeci Mehmet Rasim Demirkıran'dan 2009'da bir ay sonra ödemek üzere aylık yüzde 3 faizle aldığı 3 bin lira borç para kâbusu oldu.
12 yıldır faiz üstüne faiz ödemek zorunda kalan Topaç, 3 bin lira borç için bugüne kadar 190 bin lira ödemesine rağmen hâlâ yakasını bu borçtan kurtaramadı.
70 bin lira daha ödemesi gerektiğini söyleyen Topaç, "Bu tür tefeciler çok insanların canını yakıyor. Yıllardır çektiğim sıkıntıları bir ben bilirim. Olay yargıya intikal etti ama bir türlü bu borçtan yakamı kurtaramadım" diye konuştu.