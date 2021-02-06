Son dakika: Tefeciden borç aldı hayatı karardı: 3 bin TL'lik borç 190 bin TL oldu

3 BİN TL 190 BİN TL OLDU!

Topaç, başına gelen filmlere konu olacak olayın hikâyesini şu sözlerle anlattı: "Borç aldıktan 25 gün sonra aldığım 3 bin liranın 2 bin 500 lirasını Demirkıran'a götürdüm. Paranın eksik olduğunu söyleyip almadı. Birkaç gün sonra paranın eksik kısmını tamamlayıp kendisini aradığımda telefonunu açmadı. Kendisine ulaşamadım. 1 ay sonra Kartal İcra Müdürlüğü'nden icra geldi ve 3 bin lira olarak aldığım borcu 90 bin lira olarak geri ödemem isteniyordu."