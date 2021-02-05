Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş 1915 Çanakkale Köprüsü açıklaması

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "(Çanakkale Köprüsü) Asırların hayali için geri sayımdayız diyebiliriz. Artık ana kablo montajına başlıyoruz. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

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