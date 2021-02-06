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    • 06.02.2021 19:26
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    Son dakika: 6 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Güncel vaka ve vefat sayısı

    covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin 6 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

    Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

    Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



    Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.

    Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

        4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        23 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                        22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                                    14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                                    12 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

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