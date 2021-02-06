İzmir Karaburun merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.



İZMİR'DE DEPREM

Büyüklük : 4.1 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)

Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ

Enlem : 38.9455 N

Boylam : 26.0831 E

Derinlik : 7.08 km