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    Son dakika: 'da 4.1 büyüklüğünde deprem | , son depremler...

    ndan () yapılan açıklamaya göre 'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.08 km derinliğinde gerçekleşti.

    İzmir'de korkutan deprem

    merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

    İZMİR'DE DEPREM

    Büyüklük : 4.1 (Mw)

    Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)

    Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ

    Enlem : 38.9455 N

    Boylam : 26.0831 E

    Derinlik : 7.08 km

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler...