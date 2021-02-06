İzmir Karaburun merkez üssünde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ
Enlem : 38.9455 N
Boylam : 26.0831 E
Derinlik : 7.08 km
Detay : https://t.co/bzUjwYHx4P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İZMİR'DE DEPREM
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ
Enlem : 38.9455 N
Boylam : 26.0831 E
Derinlik : 7.08 km