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    • 06.02.2021 20:59
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    ! 6 Şubat Çılgın çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…

    Merakla ve heyecanla beklenen . Binlerce kişi kuponlarını oynadı ve bayilere giderek yatırdı. Canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleşen 6 Şubat Çılgın çekiliş sonucu sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Haftanın üçüncü çekilişi TV8’de de Alp Kırşan’ın sunuculuğunda canlı yayın olarak gerçekleşti. Peki büyük ikramiyenin 106 Milyon TL olduğu çekilişte kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte 6 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı…

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

    Alp Kırşan'ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi canlı yayın ile gerçekleşen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merakla ve heyecanla araştırılmaya başlandı. Büyük ikramiyenin 106 Milyon TL olduğu olduğu Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında talihli numaralar hangileri oldu?

    SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    24, 32, 33, 34, 45, 61 joker 81

    TV8'de yayınlanan Survivor'da, Alp Kırşan'ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi, günü gerçekleşecek çekilişte 106 milyon TL sahibini buldu.

    Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

    Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

        Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Büyük ikramiye…