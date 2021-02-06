Alp Kırşan'ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi canlı yayın ile gerçekleşen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merakla ve heyecanla araştırılmaya başlandı. Büyük ikramiyenin 106 Milyon TL olduğu olduğu Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında talihli numaralar hangileri oldu?
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
24, 32, 33, 34, 45, 61 joker 81
TV8'de yayınlanan Survivor'da, Alp Kırşan'ın sunumuyla 6 Şubat Cumartesi, günü gerçekleşecek çekilişte 106 milyon TL sahibini buldu.
Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.