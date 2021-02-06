RİZE SOMONU YİYORUS

Rize'de yetiştirilen 6 bin 926 ton Karadeniz somonu, geçen yıl çok sayıda ülkeye ihraç edildi. Bu ihracattan 32 milyon 654 bin dolar gelir elde edildi. Somonu en çok tercih eden ülke Rusya oldu. Rusya'nın yanı sıra Polonya ve Fransa'nın da yer aldığı 12 ülkeye de Karadeniz somonu gönderildi.