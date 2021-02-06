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    geçtiğimiz yaz aylarında ’da talihsiz bir kaza geçirdi: Hayat boyu engelli kalacak (Güncel haberler)

    Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı , geçtiğimiz yaz aylarında 'da talihsiz bir kaza geçirdi. Hem tatil yapan hem de dişlerini yaptıran Price, eğlence parkındaki 7 metrelik duvardan düşerek iki ayağını birden kırdı. 8 saatlik ameliyatın ardından ülkesinde rehabilitasyon süreci geçiren şarkıcı, artık hayat boyu bir engelli olduğunu söyledi.

    Katie Price, geçtiğimiz yaz aylarında Antalya’da talihsiz bir kaza geçirdi

    Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Katie Price, geçtiğimiz yaz aylarında Antalya'da talihsiz bir kaza geçirdi. Hem tatil yapan hem de dişlerini yaptıran Price, eğlence parkındaki 7 metrelik duvardan düşerek iki ayağını birden kırdı. 8 saatlik ameliyatın ardından ülkesinde rehabilitasyon süreci geçiren şarkıcı, artık hayat boyu bir engelli olduğunu söyledi.

    BİLEK KESEN
    Antalya'da     marangoz Ahmet Esen (59), motorlu testereyle ağaç keserken sol elini bilek üstünden kopardı. Poşete koyduğu eliyle birlikte hastaneye koştu. 10 saat süren operasyon sonucu eline kavuştu.

    AİLE FACİASI: 7 KİŞİ ÖLDÜ
    Adıyaman'da dün husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Yusuf, İbrahim, Mehmet, Yaşar, Mehmet Göğüs ile Mustafa ve Mehmet Gözel can verdi. 2 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Silahlı çatışmanın ailelerden birinin define ararken diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edilmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

        VİCDANSIZLAR
        Samsun'da çanta içerisinde çöpe bırakılmış 1 haftalık kız bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        246 BİN DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 246 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 415'er lira, 8 bilenler 262'şer lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        1 ŞİSESİ TAM 15 MİLYON TL
        Hatay         polisi gelen bir ihbar üzerine düğmeye bastı. Şüpheli aracı durdurup arama yaptı. Aramada bir şisesi 15 milyon TL olduğu belirlenen 1 kilo 650 gram selenyum maddesi ele geçirildi. Ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyum, bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçlarının yapımında da kullanılıyor.

            RİZE SOMONU YİYORUS
            Rize'de yetiştirilen 6 bin 926 ton Karadeniz somonu, geçen yıl çok sayıda ülkeye ihraç edildi. Bu ihracattan 32 milyon 654 bin dolar gelir elde edildi. Somonu en çok tercih eden ülke Rusya oldu. Rusya'nın yanı sıra Polonya ve Fransa'nın da yer aldığı 12 ülkeye de Karadeniz somonu gönderildi.

            BARAJLARDAN GÜZEL HABER
            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar indi. O günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 24.29 arttı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43.84 olarak ölçüldü.

            ISLIK AKADEMİ
            Giresun Çanakçı'ya bağlı Kuşköy'de yöre halkı asırlardır ıslık dili kullanıyor. Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi ıslık dilini müfredata aldı. Islık diline ilişkin eğitime 2021-2022 akademik yılı güz döneminde başlanacağı vurgulandı.

                YAŞASIN PASTA
                Muş'ta Yusuf Bulakçı (24), çocukların hiç pasta yememesinden etkilendi. Köy köy gezdi. 1 yılda 500'den fazla çocuğa pasta ikram etti. Bulakçı, "Elimden geldiğince çocuklara sevgiyi hissettirmek istiyorum. Sevgiyi tatmış çocuk, kötü olamaz. Sevgi bütün kapıları açar" dedi.

                5.3 MİLYON TL BAĞIŞLADI
                Sivas'ta hayırsever çift Feride ve Feyzullah Muntazam, Merkez Cami ve Külliyesi için 5.3 milyon lira bağış yaptı. 90 yaşındaki Feyzullah Muntazam, yıllarca yurt dışında çalıştıklarını, memleket hasreti çektiklerini belirterek, "Yemedik, içmedik, biriktirdik" dedi.

                FRANSIZ ŞATOSUNA SİİRT BATTANİYESİ
                Tiftikten                 üretilen ve 18 yıl önce tescillenen Siirt battaniyesi yurt dışına ihraç ediliyor. Belçika, Fransa, İsveç, Amerika ve Katar'a ürün gönderildiği belirtilirken, Fransa'daki bir şatonun salonu için 36 metrekarelik siparişin ebatta rekor olduğu kaydedildi.

                    1 DÜĞÜN 4 KURŞUN
                    Adana'da yaşayan Hasan Atalay'ın, ayrılma aşamasındaki eşi Meryem Atalay ile kayınpederi Mehmet K. ve kayınbiraderi Yaşar K.'yı tabancayla vurarak yaraladıktan sonra intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Çiftin 6 yıl önce nikah kıydığı, düğün yapmadıkları için Meryem Atalay'ın ailesiyle birlikte yaşamaya devam ederek, boşanma davası açtığı ve çiftin de bu sebeple sürekli tartıştığı ortaya çıktı. Mehmet K. hastanede kurtarılamazken, Meryem Atalay ile Halil İbrahim K.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

                    AİLE BOYU TEFECİ
                    Adana polis, tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 41 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen bir şebeke olduğu bilgisine ulaştı. 14 kişiye operasyon düzenlendi. Şebekenin lideri olduğu öne sürülen Metin K., eşi Meltem, kardeşi Hasan, yeğeni Selçuk K. ile Teoman K, İbrahim G., Abdurrahman D., Abdülaziz D., Ufuk G., İbrahim K., Cumali D., Tahir Y., Ahmet ile oğlu Mustafa K. gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı. Aramalarda 21.5 milyon lira tutarında 473 adet senet ve çek ele geçirildi.

                    KİM DİKTİ BUNU!
                    Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal blok bulundu. 3 kenarı bulunan, 3 metre uzunluğunda, 45 santim genişliğindeki metal blok merak uyandırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi.

                        S-400 MESAJI
                        ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye'nin NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olduğunu söyledi. "S-400 sorununun çözülebilmesini umuyoruz. Türkiye ile ilişkiler ABD için önemli" dedi.

                        DOSYALAR BİRLEŞTİ
                        Osman Kavala, Gezi Parkı olayları, FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın 15 Temmuz ile Gezi Davası dosyasını birleştirme kararı aldı.

                        RUSYA'DAN SERT HAMLE
                        Rusya'da muhalif lider Navalnıy, 3.5 yıl hapis cezası aldı. Dünyadan tepki yağdı. Avrupa Birliği, Navalnıy'in serbest kalması çağrısı yaptı. Rusya ise tutuklama kararını kınayan Almanya, İsveç ve Polonya'nın diplomatlarını sınır dışı ettiğini açıkladı.

                            DERSE GİREN ÖĞRETMENE AŞI
                            Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili konuştu. Selçuk, öğretmenlerin ne zaman Coronavirüs aşısı olacağı ile ilgili olarak, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor" dedi.

                            YÜZDE 100 KORUYOR
                            ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson da aşı yarışına katıldı! COVİD-19'a karşı tek dozluk aşı geliştirmeyi başardı. Aşının virüse karşı yüzde 66, ölümlere karşı yüzde 100 koruduğunu açıkladı. Acil kullanım için FDA'ya başvuru yaptı.
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                            Haberler Güncel Katie Price geçtiğimiz yaz aylarında Antalya’da talihsiz bir kaza geçirdi: Hayat boyu engelli kalacak (Güncel haberler)