Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Katie Price, geçtiğimiz yaz aylarında Antalya'da talihsiz bir kaza geçirdi. Hem tatil yapan hem de dişlerini yaptıran Price, eğlence parkındaki 7 metrelik duvardan düşerek iki ayağını birden kırdı. 8 saatlik ameliyatın ardından ülkesinde rehabilitasyon süreci geçiren şarkıcı, artık hayat boyu bir engelli olduğunu söyledi.
BİLEK KESEN
Antalya'da marangoz Ahmet Esen (59), motorlu testereyle ağaç keserken sol elini bilek üstünden kopardı. Poşete koyduğu eliyle birlikte hastaneye koştu. 10 saat süren operasyon sonucu eline kavuştu.
AİLE FACİASI: 7 KİŞİ ÖLDÜ
Adıyaman'da dün husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Yusuf, İbrahim, Mehmet, Yaşar, Mehmet Göğüs ile Mustafa ve Mehmet Gözel can verdi. 2 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Silahlı çatışmanın ailelerden birinin define ararken diğer aile tarafından jandarmaya ihbar edilmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.