Deprem uzmanları bilime kulaklarını tıkadı: Suçu hatalı yapılara değil faya yıktı

Depremler hakkında dünyanın tartışmasız en yetkin kurumu olan USGS (Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu) kendisine en sık sorulan "Deprem önceden bilinebilir mi?" sorusuna cevap olarak "Hayır ne biz ne de başka bilim insanları şimdiye kadar depremi önceden bilmedi. Nasıl olacağını bilmiyoruz, yakın gelecekte de böyle bir şeyi beklemiyoruz. Bilim insanlarımız sadece belli bir bölge için, belli bir zaman dilimi için depremin meydana gelme olasılığını hesaplayabilir" diyor.