Deprem uzmanları bilime kulaklarını tıkadı: Suçu hatalı yapılara değil faya yıktı

İzmir Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey apartmanında 37 vatandaş can vermişti. Bayraklı'daki bazı binalar yıkılırken bazı gökdelenler ise depremde herhangi bir zarar görmedi. Deprem uzmanları, bilime kulaklarını tıkadı. Her sarsıntı sonrası kanal kanal dolaştı. Halkın korkusundan 'fay'dalandı! Suçu hatalı yapılara değil faya yıktı.
Depremler hakkında dünyanın tartışmasız en yetkin kurumu olan USGS (Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu) kendisine en sık sorulan "Deprem önceden bilinebilir mi?" sorusuna cevap olarak "Hayır ne biz ne de başka bilim insanları şimdiye kadar depremi önceden bilmedi. Nasıl olacağını bilmiyoruz, yakın gelecekte de böyle bir şeyi beklemiyoruz. Bilim insanlarımız sadece belli bir bölge için, belli bir zaman dilimi için depremin meydana gelme olasılığını hesaplayabilir" diyor.
1999 Depremi sonrasında ekran birden çeşitli akademik unvanlara sahip insanla doldu.