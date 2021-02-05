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    • 05.02.2021 12:23
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    SON DAKİKA: AK Parti'den Boğaziçi provokasyonuna sert tepki

    Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabı üzerinden rektörlük ataması üzerinden gerçekleştirilen provokasyonlara sert tepki gösterdi.

    AK Parti'den Boğaziçi provokasyonuna sert tepki

    AK Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabı üzerinden rektörlük ataması üzerinden gerçekleştirilen provokasyonlara sert tepki gösterdi.



    Ömer Çelik'in açıklamaları;

    Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.

    Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.



    KÖTÜLÜK ÇETESİ'NİN MUHALEFETİ DE DEMOKRATLIĞI DA SAHTEDİR
    Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi.Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. "Kötülük çetesi"nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir...

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti'den Boğaziçi provokasyonuna sert tepki