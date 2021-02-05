SON DAKİKA: AK Parti'den Boğaziçi provokasyonuna sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi rektörlük ataması üzerinden gerçekleştirilen provokasyonlara sert tepki gösterdi.







Ömer Çelik'in açıklamaları;



Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.

Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.





KÖTÜLÜK ÇETESİ'NİN MUHALEFETİ DE DEMOKRATLIĞI DA SAHTEDİR

Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi.Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. "Kötülük çetesi"nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir...