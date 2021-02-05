İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt ise birçok ilden fazla nüfusuyla dikkati çekiyor.

Ülkede en kalabalık ilçe olma özelliğini sürdüren Esenyurt'un nüfusu 957 bin 398 kişiye ulaştı.

Bayburt 81 bin 910, Tunceli 83 bin 443, Ardahan 96 bin 161, Gümüşhane 141 bin 702, Kilis ise 142 bin 792 nüfuslu iller olarak belirlendi.

Böylece, Esenyurt'un, yaklaşık olarak Bayburt ile Tunceli'nin 11, Ardahan'ın 9, Gümüşhane, Kilis ve Artvin'in 6, Çankırı ve Bartın'ın 4 katı nüfusa ulaştığı hesaplandı.