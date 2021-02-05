Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır olayı nedir? Aleyna Çakır katili kimdir?

Aleyna Çakır kimdir? Aleyna Çakır olayı nedir? Aleyna Çakır katili vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Baba Esen açıklamasında, "Kızıma müjdeli haberi mezarı başında verdim. Allah bizim ömrümüzden alıp Müge Anlı'ya versin" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?
1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki bir genç kızdır. Takma isim kullandığı bilinen Aleyna Çakır'ın asıl ismi Sema Esen'dir.
BABADAN DUYGUSAL MESAJ!
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Esen'in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun'un DNA'sının uyumlu olduğunun tespit edilmesi sonrası Esen'in Kırşehir'de bulunan babası Mehmet Esen, kızının mezarına giderek müjdeyi verdiğini söyledi.
Baba Esen açıklamasında, "Kızımın mezarına giderek rahat uyu adalet yerini buluyor diye seslendim. Bu daha başlangıç süreci avukatımız takip ediyor. Abisinin de oğluma yaptığı tehditler yanına kalmayacak, bakanlarla fotoğraf çektirip boy göstermeye gerek yok bizler adalete güveniyoruz. Yaşadığımız süreçte en çok teşekkürü gazetecilere yapıyorum. Onlar olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Müge Anlı'ya da teşekkür ederiz sesimiz oldu" dedi.