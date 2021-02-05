Eskişehir merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da örgütün 'mahrem yapılanmasında' yer aldığı tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Önceden belirlenen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle okullarından atılan üniversite, polis koleji ve akademi öğrencileri ile stajyer avukatların aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken yakalanan 10 şüpheli itirafçı oldu.