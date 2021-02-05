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    • 05.02.2021 13:30
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    İtirafçı 'cüler sapkınlığı anlattı: Motivasyon için Gülen'in iç çamaşırını...

    ’nün ‘mahrem yapılanması’nda yer aldığı tespit edilen 10 FETÖ’cü itirafçı oldu. İtirafçı olan 10 şüpheli ifadelerinde sınav sorularını aldıklarını itiraf edip, örgüt içinde başarılı olanlara motivasyonlarını artırmak için ’in atletinden kesilen parçaların hediye edildiğini söyledi.

    Eskişehir merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara'da örgütün 'mahrem yapılanmasında' yer aldığı tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    Önceden belirlenen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle okullarından atılan üniversite, polis koleji ve akademi öğrencileri ile stajyer avukatların aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

    4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürerken yakalanan 10 şüpheli itirafçı oldu.

        'SINAV SORULARINI ALDIK'
        İtirafçı şüpheliler, polisteki ifadelerinde FETÖ/PDY tarafından polis koleji ile akademi giriş sınavlarından önce soruların kendilerine verildiğini itiraf etti.

        Ayrıca örgüte ait evlerde polis kolejine hazırlandıklarını, bağlılık testinden geçirildiklerini ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait atletin gösterilip, başarılı olanlara motivasyon arttırmak amacıyla atletten kesilen parçaların hediye edildiğini anlattı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
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