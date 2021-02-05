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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Nüfus verileri açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı nüfus verilerini açıkladı. Verilerde ilginç noktalar yer alıyor. Buna göre, nüfus verileri arasında en fazla dikkat çeken yaş 39. Türkiye'de tam 1 milyon 402 bin 747 kişi 39 yaşında. Nüfus verileri arasında, doğduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu il dışında yaşayanlar da var. Dikkat çeken istatistik ise İstanbul'dan. Nüfusu 15 milyonu aşan kentte yaşayanların sadece 2 milyon 159 bin 995'inin nüfus kütüğü İstanbul'da. 12 milyon 851 bin 873 kişi ise farklı illerin nüfusuna kayıtlı. Peki İstanbul'da ilk sırada hangi il var? İşte dikkat çeken veriler.

05.02.2021 09:37 - Son Güncelleme: 05.02.2021 09:37
İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Nüfus verileri açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı nüfus verilerini açıkladı. Verilerde ilginç noktalar yer alıyor.

83 milyon 614 bin 362 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin "enleri" "ortalamaları" ve "en azları"nı sizler için derledik.

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İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Nüfus verileri açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

39 YAŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Buna göre, nüfus verileri arasında en fazla dikkat çeken yaş 39. Türkiye'de tam 1 milyon 402 bin 747 kişi 39 yaşında.

Onu 21 yaşındaki 1 milyon 353 bin 607 kişi takip ediyor. 40 yaşındakilerin toplam nüfusu ise 1 milyon 351 bin 247. 40 yaşı küçük oynamalarla 6 yaş ve 22 yaş izliyor.

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Nüfus verileri açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

Mevcut nüfusa göre, ortanca yaşımız ülke genelinde 32 yaş 7 ay. Ortanca yaşı en yüksek olan il 41,4 ile Sinop, en düşüğü ise 20,4 ile Şanlıurfa.

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Nüfus verileri açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

ÇOCUK NÜFUSUNDA ŞAMPİYON ŞANLIURFA
Peki çocukların, nüfus içindeki yeri ne? Türkiye'de 2020 yılında 0-14 yaş arasındakilerin toplam sayısı 19 milyon 68 bin 237.

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor? Nüfus verileri açıklandı! İlk sırada o ilimiz var

Nüfusa oranla çocuk şampiyonu ise Şanlıurfa. 2 milyon 115 bin 256 nüfusa sahip kentte 0-14 yaş aralığında tam 825 bin 27 çocuk yaşıyor. Başka bir deyişle her 5 kişiden 2'si çocuk.