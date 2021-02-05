



TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER BULUNDURMAK ZORUNLU

Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.



MASKE KULLANIM POSTERLERİ

Okullarda uygun yerlere maskenin doğru kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek.





İÇERİYE ALINMASI GEREKEN KİŞİ SAYISI

Okullardaki tüm kapalı alanlarda mümkünse 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.



SINIFTA EN FAZLA BULUNACAK ÖĞRENCİ SAYISI

Şartlar uygun olursa sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.