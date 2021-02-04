HAVA DURUMU | Meteorolojiden 15 il için turuncu alarm! Yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Siirt'te vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Öte yandan kar yağışı, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis ve Hakkari'de etkisini sürdürecek.
Marmara Bölgesi ve çevresinde ise puslu bir havanın hakim olması bekleniyor.Akdeniz ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz'de yağmurlu bir hava hakim olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in doğu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR
Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van'ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak'ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu