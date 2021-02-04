HAVA DURUMU | Meteorolojiden 15 il için turuncu alarm! Yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Siirt'te vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan kar yağışı, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis ve Hakkari'de etkisini sürdürecek.

Marmara Bölgesi ve çevresinde ise puslu bir havanın hakim olması bekleniyor.Akdeniz ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz'de yağmurlu bir hava hakim olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in doğu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.