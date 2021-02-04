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    • 05.02.2021 06:52
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 15 il için turuncu alarm! Yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 15 ilimiz için 'turuncu kod' ile uyarı yayımlandı. Yapılan son tahminlere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, ’in iç kesimleri ve ’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, ve çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile ’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 5 Şubat il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 15 il için turuncu alarm!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Siirt'te vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

    Öte yandan kar yağışı, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis ve Hakkari'de etkisini sürdürecek.

    Marmara Bölgesi ve çevresinde ise puslu bir havanın hakim olması bekleniyor.Akdeniz ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz'de yağmurlu bir hava hakim olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in doğu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI
    Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    YOĞUN KAR
    Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van'ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak'ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ YAĞIŞ
    Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ISPARTA °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 14°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin sabah ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 14°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

        DÜZCE °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

        ZONGULDAK °C, 13°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari il geneli ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu çevrelerinde yoğun kar, Iğdır ve Şırnak il merkezinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

        HAKKÂRİ °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

        VAN °C, 4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 14°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            GAZİANTEP °C, 15°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            SİİRT °C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ŞANLIURFA °C, 17°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TURUNCU UYARI NEDİR?
            Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 15 il için turuncu alarm! Yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı