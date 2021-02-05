Malatya'da, kentin ulaşımına değer katması beklenen 2 yeni proje için yarın tören düzenlenecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Malatya Havalimanı'nda inşa edilecek yeni terminal binasının temeli yarın atılacak.





Söz konusu bina 26 bin 765 metrekare olarak inşa edilecek. Böylece iç-dış hatlar terminal binası 17 bin 140 metrekare daha büyütülmüş olacak.

Yatırımın tamamlanmasıyla terminalin yolcu kapasitesi 1 milyon 300 bin kişi artarak yıllık 2 milyon 500 bin kişiye çıkacak.