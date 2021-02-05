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    Oğlunu kurtardı kendi öldü: 'da ür'ün ölümü yürek burktu (Güncel haberler)

    'da geçen hafta 24 yaşındaki ür'ün ölümüne, 3 yaşındaki oğlu Okay'ın da ağır yaralanmasına neden olan yangın anında yaşananlar ortaya çıktı. Yürür'ün anneannesi ip, olayı "Elektrikli soba devriliyor, Hülya da çocuğu kavrıyor, pencereden bir delikanlıya veriyor. Daha sonra kendisi de çıkamıyor. Kapının ağzındaymış. Kapının orası yıkılıverince aleve yakalanmış" sözleriyle anlattı.

    Yürek yakan detay

    Konya'da geçen hafta 24 yaşındaki Hülya Yürür'ün ölümüne, 3 yaşındaki oğlu Okay'ın da ağır yaralanmasına neden olan yangın anında yaşananlar ortaya çıktı. Hülya Yürür'ün anneannesi Gülseren Erkip, olayı "Elektrikli soba devriliyor, Hülya da çocuğu kavrıyor, pencereden bir delikanlıya veriyor. Daha sonra kendisi de çıkamıyor. Kapının ağzındaymış. Kapının orası yıkılıverince aleve yakalanmış" sözleriyle anlattı.

    AĞRI İÇİN GİTTİ HAYATI KARARDI
    Zonguldak'ta belindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede ağrı kesici iğne olduktan sonra sol bacağında yaşadığı his kaybı sonrası 'siyatik sinir yaralanması' teşhisi konulan İsmail İnam, yüzde 44 engelli kaldı. İnam, hemşire ve doktordan şikayetçi oldu.

    PENSEYLE DİŞ ÇEKTİ
    Mesut Çürük, arkadaşı İsmail Vaisoğlu'nun çürüyen ve sallanan dişini penseyle çekti. Kahramanmaraş'ta yaşanan o anlar kamerayla görüntülenirken, izleyenler şaşkına döndü.

        KARADENİZ'DE DRACULA PANİĞİ
        Trabzon'da         'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği, dadandığı bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden oldu. Yayılmasının önüne geçilemeyince sökülen fındık ağaçları yakılarak önlem alındı. Boş arazilere ise patates, fasulye, mısır ekiliyor.

        HAFIZASINA KAVUŞTU
        Zonguldak'ta yaklaşık 5 yıldır bir apartmanın kazan dairesinde kalan yaşlı adam, hafıza kaybı yaşadığı için yakınlarını ve kimliğini hatırlamadı. En sonunda Mersin nüfusuna kayıtlı Ali Kırarslan (66) olduğu tespit edildi.

        MİLYONLUK ALTIN VURGUNU
        Aydın         Efeler'de kuyumcu E.A, müşterilerinden 1 milyon değerinde emanet altın aldı. Ardından kayıplara karıştı. İki günden bu yana kapalı olan dükkan, yapılan şikayet üzerine açılarak içeride sayım yapıldı.

            41.2 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 41 milyon 218 bin lira devretti. 5 bilenler 35 bin 622'şer, 4 bilenler 593'er, 3 bilenler 29'ar, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            DARMADAĞIN!
            Erzincan'da dağdan kaya parçası koptu. Otomobilin ön camını kırıp, içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa'nın kafatası, göz kafesi, elmacık kemiği ve dişleri kırıldı. Karaboğa, hastanede tedaviye alındı.

            ANA YÜREĞİ
            Van'da anne köpek, eksi 20 derecede donan 2 yavrusunun başında kar altında 5 gündür bekledi. Telef olan yavrularını yalayıp, koklayan köpek, bölgeden bir an ayrılmadı. Bu görüntüler çevredeki vatandaşı derinden etkiledi. Hayvanın haline üzülen mahalleliler ise yiyecek bıraktı.

                İKİ MEVSİM BİR ARADA ANTALYA'DA
                Şubat ayı olmasına rağmen yaz-kış aynı anda yaşanıyor. Sıcaklığın 4 dereceyi bulduğu 1900 rakımlı Saklıkent'te kayak yapılıyor. Yarım saat uzakta olan dünyaca ünlü Konyaaltı'da ise 15 derecede denize girilebiliyor.

                HİNT İÇİ FACİA!
                Hindistan'ın Mumbai kentinde bir şirketin bütçe toplantısı gerçekleştirildi. Bu sırada Ramesh Pawar adlı şirket yetkilisi masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak kafaya dikti. Acı içinde hastaneye yetiştirilen Pawar'ın durumu iyi.

                PATRON ÇAYCISINI DOLANDIRDI
                İstanbul'da                 5 çocuk annesi çaycı Tülay Bayrak (43) aracını satıp farklı model bir araba alması için patronu M.K'ya vekalet verdi! Ancak M.K. tarafından dolandırıldığını söyledi. Dava açan Bayrak, "Vicdansız adam evlilik vaadiyle beni kandırdı. İki elim yakasında" dedi. YUNUS EMRE KAVAK

                    ÇEKİRGE İSTİLASI
                    Çekirgeler Somali'yi ele geçirdi. Çiftçilere zararlar verdi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

                    SAPIK MİLYARDERİN DAVASI GİBİ
                    Almanya'daki skandal, akıllara Jeffrey Epstein'ı getirdi. Zira milyarder işadamı Epstein da seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklanmıştı. Ünlü milyarder, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlandı. Epstein'ın aralarında ABD eski başkanları Trump, Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerle yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

                    VAH KAAN
                    Çanakkale                     Ayvacık'ta önceki akşam evden ayrılan Kaan Şimşek (23) geri dönmedi. Ailesi yetkililere haber verdi. AFAD geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bölgede iki gün süren aramalar sonucu Hacettepe İngilizce Tıp 4. sınıf öğrencisi Şimşek'in cansız bedeni bulundu. En son önceki akşam yazlığının sitesinde görülen Şimşek'in intihar etme ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler tahkikat başlattı. Kaan'ın dersleri uzaktan eğitimle aldığı öğrenildi.

                        İSTANBUL'UN NÜFUSU DÜŞTÜ
                        2020 yılında yapılan nüfus sayımı şaşırttı. İşte ilk göze çarpan sonuçlar:

                        TOPLAM nüfus 83 milyon 614 bin 362 kişi
                        İNEGÖL ilçesi, 19 ilden daha kalabalık
                        İSTANBUL'UN nüfusu 56 bin 815 kişi azaldı
                        BAYBURT, 81 bin 910 kişi ile nüfusu en az olan il

                        KILIÇDAROĞLU DESTEK VERDİ
                        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere verdiği desteği yineledi. Adli kontrolle serbest bırakılanları savunarak, "Terörist dediler, serbest bırakıldılar" diye konuştu.

                        İCRAAT DEĞİL SİYASET
                        CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 28 Mart'ta "Belediye başkanı siyaset yapmaz" demişti. Ancak 2 yıl içinde hep sosyal medyada siyaset yaptı. Meclis'te canlı yayını aksattı. Tepkiler üzerine 'Teknik arıza var' bahanesine sağındı.

                            S.ARABİSTAN'A DESTEK YOK
                            ABD Başkanı Joe Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini askıya aldığını belirtti. Ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini sözlerine ekledi.

                            NAVALNI'NİN DOKTORU ÖLDÜ
                            Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalnı'ya zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı Omsk Hastanesi'nde ilk müdahaleyi yapan Dr. Sergei Maksimishin (55), evinde ölü bulundu. Doktorun kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

                            ÇİN AŞISI ETKİN ÇIKTI
                            Dünyaca ünlü tıp dergisi Lancet, Çin'li Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac ile ilgili yeni verileri yayınladı. Aşının, 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

                                15 ŞUBAT'TA DERS BAŞI
                                Yüz yüze eğitim 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak. Köy ilkokullarındaki bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.

                                YKS TARİHİ BELLİ OLDU
                                YKS başvuruları, bugünden itibaren 2 Mart'a kadar alınacak. YKS'nin birinci oturumu olan TYT 26 Haziran'da, ikinci oturum AYT ile üçüncü oturum YDT 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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                                Haberler Güncel Oğlunu kurtardı kendi öldü: Konya'da Hülya Yürür'ün ölümü yürek burktu (Güncel haberler)