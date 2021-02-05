Konya'da geçen hafta 24 yaşındaki Hülya Yürür'ün ölümüne, 3 yaşındaki oğlu Okay'ın da ağır yaralanmasına neden olan yangın anında yaşananlar ortaya çıktı. Hülya Yürür'ün anneannesi Gülseren Erkip, olayı "Elektrikli soba devriliyor, Hülya da çocuğu kavrıyor, pencereden bir delikanlıya veriyor. Daha sonra kendisi de çıkamıyor. Kapının ağzındaymış. Kapının orası yıkılıverince aleve yakalanmış" sözleriyle anlattı.
AĞRI İÇİN GİTTİ HAYATI KARARDI
Zonguldak'ta belindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede ağrı kesici iğne olduktan sonra sol bacağında yaşadığı his kaybı sonrası 'siyatik sinir yaralanması' teşhisi konulan İsmail İnam, yüzde 44 engelli kaldı. İnam, hemşire ve doktordan şikayetçi oldu.
PENSEYLE DİŞ ÇEKTİ
Mesut Çürük, arkadaşı İsmail Vaisoğlu'nun çürüyen ve sallanan dişini penseyle çekti. Kahramanmaraş'ta yaşanan o anlar kamerayla görüntülenirken, izleyenler şaşkına döndü.