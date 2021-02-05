Konya'da geçen hafta 24 yaşındaki Hülya Yürür'ün ölümüne, 3 yaşındaki oğlu Okay'ın da ağır yaralanmasına neden olan yangın anında yaşananlar ortaya çıktı. Hülya Yürür'ün anneannesi Gülseren Erkip, olayı "Elektrikli soba devriliyor, Hülya da çocuğu kavrıyor, pencereden bir delikanlıya veriyor. Daha sonra kendisi de çıkamıyor. Kapının ağzındaymış. Kapının orası yıkılıverince aleve yakalanmış" sözleriyle anlattı.