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    Son dakika: duyurdu! Türkiye ve arasında kritik görüşme

    , Türkiye- askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu Karargahı’nda icra edildiğini duyurdu.

    AA
    MSB duyurdu! Yunanistan ile kritik görüşme
    , Türkiye- askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.



    NATO KARARGAHI'NDA İCRA EDİLDİ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme