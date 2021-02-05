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    • 05.02.2021 18:17
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    ve 'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 11 kişi yakalandı

    ve 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, silah, mühimmat ve teknolojik aletler ele geçirildi.

    AJANSLAR
    PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı

    ve 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipleri, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık yapmak" suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

    SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 şarjör ve 20 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 fişek, 9 akıllı cep telefonu, 10 sim kart, flaş bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi.

    Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 11 kişi yakalandı