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    • 05.02.2021 22:20
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    Başkan Erdoğan: Geleceğin büyük ve güçlü ’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz

    Başkan , "’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık! Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan 'Güçlü Türkiye' mesajı
    Başkan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Erdoğan mesajında, "'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık! Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

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