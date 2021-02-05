Bir grup azgın azınlık ve FETÖ'cülerin yaptığı provokasyona karşı Başkan Erdoğan'a büyük destek: #ErdoğanınYanındayız
Twitter'da bir grup azgın azınlık ve FETÖ'cüler tarafından yönetilen bot hesaplar #Cumhurbaşkanıİstifa etiketini vatandaşlardan çok sert tepki geldi. #ErdoğanınYanındayız etiketi altında toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan eylemler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, "Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.
#ERDOĞANINYANINDAYIZ ETİKETİYLE TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER
#Cumhurbaşkanıİstifa etiketi altında skandal paylaşımlar yapan CHP, HDP, LGBT türevi gruplar ve FETÖ'cülerin dolaşıma soktuğu skandal söylemlere en sert tepki yine vatandaştan geldi. #ErdoğanınYanındayız etiketi altında toplanan vatandaşlar, attıkları 140 binden fazla tweet ile gündemi belirleyerek tepkisini en net şekilde ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafızalara kazınan sözlerini #ErdoğanınYanındayız etiketi ile paylaşan sosyal medya kullancıları Başkan Erdoğan'a koşulsuz desteklerini ifade ettiler.
İŞTE ATILAN DESTEK MESAJLARI: