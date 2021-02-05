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Bir grup azgın azınlık ve FETÖ'cülerin yaptığı provokasyona karşı Başkan Erdoğan'a büyük destek: #ErdoğanınYanındayız

Twitter'da bir grup azgın azınlık ve FETÖ'cüler tarafından yönetilen bot hesaplar #Cumhurbaşkanıİstifa etiketini vatandaşlardan çok sert tepki geldi. #ErdoğanınYanındayız etiketi altında toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek verdi.

takvim.com.tr
Özel haber
05.02.2021 19:49 - Son Güncelleme: 05.02.2021 20:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! #ErdoğanınYanındayız etiketinde binlerce paylaşım yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan eylemler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, "Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! #ErdoğanınYanındayız etiketinde binlerce paylaşım yapıldı

BİR GRUP AZGIN AZINLIK VE FETÖ'CÜLERİN BOT HESAPLARI
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Twitter'da bir grup azgın azınlık ve FETÖ'cüler tarafından yönetilen bot hesaplar #Cumhurbaşkanıİstifa etiketini dolaşıma soktu ve skandal paylaşımlar yapmaya başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! #ErdoğanınYanındayız etiketinde binlerce paylaşım yapıldı

MESELE NE BOĞAZİÇİ NE DE BULU
Yaşanan bu gelişmelerin ardından meselenin ne Boğaziçi ne de Melih bulu olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek çığ gibi büyüyor! #ErdoğanınYanındayız etiketinde binlerce paylaşım yapıldı




#ERDOĞANINYANINDAYIZ ETİKETİYLE TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİLER
#Cumhurbaşkanıİstifa etiketi altında skandal paylaşımlar yapan CHP, HDP, LGBT türevi gruplar ve FETÖ'cülerin dolaşıma soktuğu skandal söylemlere en sert tepki yine vatandaştan geldi. #ErdoğanınYanındayız etiketi altında toplanan vatandaşlar, attıkları 140 binden fazla tweet ile gündemi belirleyerek tepkisini en net şekilde ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafızalara kazınan sözlerini #ErdoğanınYanındayız etiketi ile paylaşan sosyal medya kullancıları Başkan Erdoğan'a koşulsuz desteklerini ifade ettiler.

İŞTE ATILAN DESTEK MESAJLARI:

Bir grup azgın azınlık ve FETÖ'cülerin yaptığı provokasyona karşı Başkan Erdoğan'a büyük destek: #ErdoğanınYanındayız