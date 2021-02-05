



'AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİKLERİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında ilimiz Kızılay bölgesi ve çevresinde toplanan, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ederek görevli personelimize sözlü ve fiziki saldırıda bulunan 30 kişi, gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten işlem başlatılmıştır. Ayrıca, Müdürlüğümüzde gözaltında bulunan şahısların avukatları ile görüştürülmediği yönünde bazı sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Gözaltı süreci hukuk kuralları çerçevesinde yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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