Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması bahane edilerek başlayan provokasyon girişimi sürüyor. İstanbul dışındaki şehirlerde de provokatörler sahneye çıktı.
POLİS ÖNCE UYARDI
Ankara'da aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kızılay Konur Sokak'ta toplandı.
Burada basın açıklaması yapan grubun slogan atması üzerine polis, eylemin kanunsuz olduğunu belirterek dağılmaları konusunda uyardı. Bu sırada Kızılay'ın farklı noktalarında da toplanmaya çalışan gruplar, polis tarafından dağıtıldı.
30 GÖZALTI
Polis ekiplerine sözlü ve fiziki direnç gösteren 30 kişi ise gözaltına alındı.