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    ’da 20 yaşındaki annesinin sevgilisi tarafından taciz ve darp edildi

    ’da 20 yaşındaki , ‘Annemin erkek arkadaşı beni taciz ve darp etti. Can güvenliğim yok’ dedi. Polise başvurarak, şikayette bulundu. Avcı, darp olayını gösteren fotoğrafları paylaştı. Gizem Avcı, "Çok tehlikeli bir adam. Ancak annem bunun farkında değil" diye konuştu.

    Gizem çözüldü

    Antalya'da yaşayan Gizem Avcı (20), iddiasına göre, 2 yıl önce Konya'da ziyarete gittiği annesinin erkek arkadaşı İ.D.'nin (42) tacizine uğradı.

    5 ay önce de aynı olay yaşanınca Avcı, annesi ve 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. İ.D., önceki gün kente geldi ve Avcı'nın annesini Konya'ya dönmeye ikna etti.

    EVLİ VE 5 ÇOCUKLU
    Eşyaların toplanması sırasında, İ.D. ile kadının ikinci evliliğinden olan oğlu K.K. (17) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; İ.D., K.K. ile Gizem Avcı'yı darbetti. İ.D., sonrasında sevgilisi ile evdeki eşyaları alarak Konya'ya döndü.
        Haberler Güncel Antalya’da 20 yaşındaki Gizem Avcı annesinin sevgilisi tarafından taciz ve darp edildi