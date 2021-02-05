Antalya'da yaşayan Gizem Avcı (20), iddiasına göre, 2 yıl önce Konya'da ziyarete gittiği annesinin erkek arkadaşı İ.D.'nin (42) tacizine uğradı.
5 ay önce de aynı olay yaşanınca Avcı, annesi ve 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. İ.D., önceki gün kente geldi ve Avcı'nın annesini Konya'ya dönmeye ikna etti.
EVLİ VE 5 ÇOCUKLU
Eşyaların toplanması sırasında, İ.D. ile kadının ikinci evliliğinden olan oğlu K.K. (17) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; İ.D., K.K. ile Gizem Avcı'yı darbetti. İ.D., sonrasında sevgilisi ile evdeki eşyaları alarak Konya'ya döndü.