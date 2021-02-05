EVLİ VE 5 ÇOCUKLU

Eşyaların toplanması sırasında, İ.D. ile kadının ikinci evliliğinden olan oğlu K.K. (17) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; İ.D., K.K. ile Gizem Avcı'yı darbetti. İ.D., sonrasında sevgilisi ile evdeki eşyaları alarak Konya'ya döndü.