Annesini ziyarete gitti! Kabusu yaşadı

"Her gittiğimde bu kişiden sözlü ve fiziksel şiddet ve taciz görüyordum. Bu olayı söylediğimde annem bu kişiden ayrılmak istediğini söyledi ve biz 5 ay önce Antalya'ya taşındık. Bu kişi bir adam tutmuş, ben alışverişten döndüğüm sırada eve girerken demir boruyla 2 kere baldırlarıma vurdu. O sırada yere yığılıp kaldım. Polis ekiplerini çağırdık ve bu şahsa ulaştı. Bu kişi bunu annemin sevgilisinin yaptırdığını söyledi. Bunu annemleri tekrar Ereğli'ye geri döndürmek için yaptırdıklarını söyledi. Gerekli yerlere şikayette bulundum fakat takipsizlik kararı alındı" diye konuştu.