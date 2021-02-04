Annesini ziyarete gitti! Kabusu yaşadı

Antalya'da yaşayan Gizem Avcı, 2 yıl önce Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan annesi Y.K.'yı (39) ziyarete gittiğinde, iddiaya göre annesinin sevgilisi İ.D.'nin tacizine uğradı. Gizem Avcı'nın, kendisine yapılan tacizi anlatmasının ardından, annesiyle sevgilisinin arası bozuldu. Y.K. ile İ.D., kısa süre sonra barıştı.
Gizem Avcı, 5 ay önce yine annesini ziyaret için Konya'ya gitti. Annesi ve sevgilisi birlikte alkol aldıktan sonra, Y.K. uyumaya gitti. Avcı, iddiaya göre annesinin uyumasının ardından İ.D. tarafından yine sözlü ve fiziki tacize uğradı. Bunun üzerine Avcı, annesi ve 2 erkek kardeşiyle birlikte Antalya'ya taşındı. İ.D. ise Y.D.'yi arayıp mesaj atarak barışmak istediğini söyledi.
Önceki gün Antalya'ya gelerek Y.K. ile görüşen İ.D., birlikte Konya'ya dönmek için ikna etti. Evdeki eşyaların toplanması sırasında, İ.D. ile kadının ikinci evliliğinden olan büyük oğlu K.K. (17) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre İ.D., K.K. ile Gizem Avcı'yı darbetti. İ.D., sonrasında sevgilisi ve onun küçük oğlu ile evdeki eşyaları alarak, Konya'ya döndü. Gizem Avcı ise Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek, kendilerini darbettiği iddiasıyla İ.D. hakkında şikayetçi oldu.