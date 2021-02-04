Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 bahar dönemi için heyecan dorukta. Öğrencilerin uzun süredir üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi yönünde talepleri bulunuyordu. YÖK'ten gelen flaş haber ise üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı. Peki Şubat'ta üniversite açılacak mı? Bahar Dönemi üniversiteler açılır mı? İşte üniversitelerin açılması son durum gelişmeleri...
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, kontrolü elden bırakmamak için bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, okulların sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime açılacağını açıkladı. Üniversiteler 15 Şubat'ta açılacak mı merak edilirken Koca açıklamasında; "Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12'inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir." dedi. 8 ve 12. sınıflar için net karar alınmadığını fakat vaka sayısına göre hareket edileceğini belirten Bakan Koca, "Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir." dedi.
YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine göre hareket eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin açılmasıyla ilgili bir açıklama yayımladı. Sağlık Bakanlığının Çin'den getirdiği 50 milyon doz aşının yapılmaya başlamasıyla birlikte öğrenciler YÖK'ten üniversitelerin açılma tarihini ilişkin açıklama beklemeye başladı.