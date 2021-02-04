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    • 04.02.2021 10:41
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    2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar?

    Üniversite adayları için kritik gün geldi. Her yıl üç ayrı oturumda gerçekleştirilen YKS sınavının 2021 yılı içerisinde gerçekleştirileceği tarihler netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 başvuruları bugün başlıyor. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapacak adaylar, YKS başvurusunu eksiksiz tamamlamak için bilgi edinmeye başladı. Özellikle bireysel olarak yapılacak başvurularda HES kodu şartına dikkat çekildi. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvuruları nasıl yapılacak? YKS başvuru şartları neler? İşte detaylar..

    2021 YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

    YKS başvuru süreci için kritik gün geldi. Üniversite sınavı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, bugün başlıyor. Yüz binlerce aday, iyi bir üniversite hayali ile sınava yönelik başvurularını yapacak. Öyle ki, sınava katılım gösterebilmek için YKS başvurusu işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün başvurular öncesinde adaylara kritik uyarılarda bulundu. Bireysel olarak yapılacak başvurularda adaylardan HES kodu istenecek. Sınava katılacak öğrencilerin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde güncel fotoğrafının olması gerekiyor. Başvurular T.C kimlik ve şifre ile birlikte mobil uygulama üzerinden yapılacak. Peki 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

    Milyonların heyecanla beklediği 2021 YKS başvuru kılavuzu erişime açıldı. Bu konuda ÖSYM tarafından son dakika açıklaması geldi. 2021 YKS başvuru kılavuzunda tüm bilgiler paylaşıldı.

    YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? ÜNİVERSİTE SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

    Adayların en çok araştırdığı konuların başında ise 2021 YKS başvuru şartları geliyor. Zira, YKS başvuru şartları ile üniversite sınavına hangi adayların katılım gösterebileceği, hangi adayların giremeyeceği belli oluyor. Peki, 2021 YKS başvuru şartları neler? Üniversite sınavına kimler başvuru yapabilir?

    YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

        YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

        2021 YKS sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT) her biri için 90,00 TL'dir.

        Sadece TYT'ye girecek adaylar 90,00 TL,

        TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,

        TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylarise 270,00 TL yatıracaklar.



        SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        ÜNİVERSİTE SINAVINDA HES KODU ZORUNLU OLACAK!

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada üniversite sınavı başvurularının ÖSYM başvuru merkezlerinden veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabileceğini adaylara hatırlattı. Diğer sınavlarda olduğu gibi YKS başvurularında da HES kodu bilgisi istendiğini kaydeden Aygün " Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." dedi.

        Üniversite sınavına başvuru yapacak adaylar için HES kodunun geçerlilik süresinin başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına kaydedilmelidir. HES kodu kaydetme işlemi yapmadan başvuru yapmak isteyen adaylar hata kodu ile karşılacaktır. HES kodu almak isteyenler üç ayrı yöntem ile kodu edinebilir. "Hayat Eve Sığar Uygulaması", kısa mesaj (SMS) ve e-Devlet üzerinden kod alınabilir.
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        Haberler Güncel 2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar?