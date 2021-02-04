2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar?

ÜNİVERSİTE SINAVINDA HES KODU ZORUNLU OLACAK!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada üniversite sınavı başvurularının ÖSYM başvuru merkezlerinden veya bireysel olarak ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılabileceğini adaylara hatırlattı. Diğer sınavlarda olduğu gibi YKS başvurularında da HES kodu bilgisi istendiğini kaydeden Aygün " Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." dedi.

Üniversite sınavına başvuru yapacak adaylar için HES kodunun geçerlilik süresinin başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına kaydedilmelidir. HES kodu kaydetme işlemi yapmadan başvuru yapmak isteyen adaylar hata kodu ile karşılacaktır. HES kodu almak isteyenler üç ayrı yöntem ile kodu edinebilir. "Hayat Eve Sığar Uygulaması", kısa mesaj (SMS) ve e-Devlet üzerinden kod alınabilir.