2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! YKS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? YKS sınav ücreti ne kadar?

YKS başvuru süreci için kritik gün geldi. Üniversite sınavı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, bugün başlıyor. Yüz binlerce aday, iyi bir üniversite hayali ile sınava yönelik başvurularını yapacak. Öyle ki, sınava katılım gösterebilmek için YKS başvurusu işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün başvurular öncesinde adaylara kritik uyarılarda bulundu. Bireysel olarak yapılacak başvurularda adaylardan HES kodu istenecek. Sınava katılacak öğrencilerin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinde güncel fotoğrafının olması gerekiyor. Başvurular T.C kimlik ve şifre ile birlikte mobil uygulama üzerinden yapılacak. Peki 2021 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Milyonların heyecanla beklediği 2021 YKS başvuru kılavuzu erişime açıldı. Bu konuda ÖSYM tarafından son dakika açıklaması geldi. 2021 YKS başvuru kılavuzunda tüm bilgiler paylaşıldı.
YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
YKS BAŞVURU ŞARTLARI NELER? ÜNİVERSİTE SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Adayların en çok araştırdığı konuların başında ise 2021 YKS başvuru şartları geliyor. Zira, YKS başvuru şartları ile üniversite sınavına hangi adayların katılım gösterebileceği, hangi adayların giremeyeceği belli oluyor. Peki, 2021 YKS başvuru şartları neler? Üniversite sınavına kimler başvuru yapabilir?
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.