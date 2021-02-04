Van - Bahçesaray yolunda, geçen yıl 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen, 42 kişinin şehit olduğu, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasında hayatını kaybeden 8 güvenlik korucusu, ölümlerinin 1'inci yılında mezarları başında anıldı. Yakınları, Çatak ilçesine bağlı Çermik Mezrası'ndaki mezarlığa gidip, çığda şehit olan güvenlik korucuları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Van- Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, geçen yıl ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldı. Çığ faciasının yıl dönümünde şehit olan 8 güvenlik korucusunun yakınları, mezarlarının bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi ve Çermik Mezrasında toplandı. Şehit yakınları, mezarlar başında, Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyup, dua etti. Çığda şehit olan aynı aileden kuzen olan Metin, Abdulselam, Nimettullah Mantaş, Mehmet Eren ve Bayram Bulcar'ın mezarının başında dua okuyan çocukları, eşleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

'ACIMIZ BÜYÜK, 8 ŞEHİT VERDİM'

Çığdaki 5 yakınını kaybeden Selahattin Mantaş, "3 kuzenim ve 2 hala oğlumu şehit verdim. Bugün onların ölüm yıl dönümleri. Allah hepsine rahmet eylesin. Acımız büyüktür. Biz burada çığ bölgesine 25 kişi gittik. Kurtarma çalışmaları yaparken çığ indi. Burada 8 şehit verdim. Onlar dua ediyoruz" dedi.

'ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN'

Yakınlarını kaybeden Mehmet Uçar ise, "Biz de bugün buraya şehitlerimizin ölüm yıl dönümleri nedeniyle mezarlarına geldik. Dua edip, fatiha okuduk. Allah hepsine rahmet eylesin. Benim eniştem vardı. Diğerleri hepsi akrabamız oluyor. Büyük bir acı. Allah hiç kimseye bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.