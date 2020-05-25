Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.05.2020 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2020 10:14
    ABONE OL

    42 kişinin mezarı olmuştu! Aylar sonra ortaya çıktı | İşte 'daki çığ faciasında kar altında kalan araç

    4-5 Şubat tarihlerinde 'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınması ve karların erimesiyle birlikte ortaya çıktı.

    42 kişinin mezarı olmuştu! Aylar sonra ortaya çıktı

    'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı. Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.



    Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

    Haberler Yaşam 42 kişinin mezarı olmuştu! Aylar sonra ortaya çıktı | İşte Van'daki çığ faciasında kar altında kalan araç
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri