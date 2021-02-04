Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bütün yapı kayıt belgelerinin, bayanın incelendiğini anlatan Orhan Durmuş, "Beyan yapıldığı tarihle binanın yapıldığı tarih arasındaki fark olduğunu, beyanın doğru olmadığı uydu fotoğrafıyla tespit etmiştir. Bu konuda C. Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da 3 yıldan az bir ceza gerektirmesi sebebiyle cezanın ertelenmesine karar vermiştir. Biz de bunu Büyükşehir Belediyesine soru yönergesi olarak sormuştuk. Bir belediye başkanı nasıl böyle bir işlem yapabilir ya da buna müsaade edebilir. Belki doğrudan kendisi yapmadı ise bile nasıl müsaade edebilir diye sormuştuk. Yapılan işlemin, böyle bir yanlışlığın olduğunu doğruladılar. Bununla ilgili her hangi bir vatandaşa nasıl bir muamele yapılıyorsa onlara da yapılacağını söylediler" dedi.