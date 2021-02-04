Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen'in üzerine olan ve ulusal basında yer alan villa, yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde yer alıyor. Kaçak olduğunu iddia edilen villanın 2019 yılında imar barışına sokulduğu, binanın 2017 yılında yapıldığı belirtildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan 4 bin 199 metrekare arazi üzerine kurulan 148 metrekarelik evin çevresinde bulunan alanla ilgili de kısa süre önce imar çalışmalarının başlatıldığı iddia edilmişti.
Tepebaşı İlçe Belediyesi Meclisi toplantısında konuyu AK Partili meclis üyeleri gündeme getirdi. Tepebaşı Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Sözcüsü Orhan Durmuş, konuyla ilgili açıklamasında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi tarafından Tepebaşı ilçesi Yukarı Söğütönü mahallesinde yasak ve kaçak bir villa yapıldığı ulusal basınında yer aldığını hatırlattı.
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bütün yapı kayıt belgelerinin, bayanın incelendiğini anlatan Orhan Durmuş, "Beyan yapıldığı tarihle binanın yapıldığı tarih arasındaki fark olduğunu, beyanın doğru olmadığı uydu fotoğrafıyla tespit etmiştir. Bu konuda C. Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da 3 yıldan az bir ceza gerektirmesi sebebiyle cezanın ertelenmesine karar vermiştir. Biz de bunu Büyükşehir Belediyesine soru yönergesi olarak sormuştuk. Bir belediye başkanı nasıl böyle bir işlem yapabilir ya da buna müsaade edebilir. Belki doğrudan kendisi yapmadı ise bile nasıl müsaade edebilir diye sormuştuk. Yapılan işlemin, böyle bir yanlışlığın olduğunu doğruladılar. Bununla ilgili her hangi bir vatandaşa nasıl bir muamele yapılıyorsa onlara da yapılacağını söylediler" dedi.