Son dakika: İçişleri'nden flaş Boğaziçi açıklaması: Marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz



İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı gündeme ilişkin açıklama yaptı.

İsmail Çataklı, izinsiz 'Boğaziçi' gösterileriyle ilgili, "Gözaltındaki 28 kişinin işlemleri sürüyor. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz " dedi.



MARJİNAL YAPILARA MÜSAADE ETMEYİZ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz." açıklamasında bulundu.







Çataklı, "38 ilimizde 528 kişi yakalanmış gözaltına alınmıştır. 2'si tutuklandı, 108 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 28 kişinin işlemleri İstanbul'da devam ediyor." dedi.



YALAN TERÖRÜNE GEÇİT YOK!

Çataklı, "Şeyma isimli bir kız, gözaltına alınırken şiddet gördüğünü, başörtüsünün çıkarıldığını, yeniden takmasına izin verilmediği iddiasını ortaya attı. Polis kameralarıyla bunu yalanladık. Keza polis tarafından dövüldüğü iddiası ortaya atılan iki vatandaş, şiddet uygulayanların eylemciler olduğunu, polisin onları kurtardığını anlattı. Aynı şekilde 'aşağıdan gidin' uyarısını 'aşağı bak' şeklinde yayarak burada sanki polislerin kendilerini esir almış gibi bir algı yaratmaya çalıştılar. Bu yalanı da kamera kayıtlarıyla ispat ettik" dedi.



DEPREM TEDBİRLERİ

AFAD Başkanlığımız koordinesinde ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Burada sayın vatandaşlarımızdan istirhamımız panik yapmadan ama ertelemeden depreme dair alacağınız tedbirleri biran önce almaktır. Bunun için şartları zorlamamız gerekiyor.