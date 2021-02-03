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    'da 4 gencin ölümünde video detayı: "Öbür tarafta görüşürüz"

    'da park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenleri bulundu. Lise yıllarından arkadaş olan 4 gencin intihar ettiği anlaşıldı. Gençlerin "Öbür tarafta görüşürüz" diye video çektikleri ortaya çıktı.

    Son veda: Öbür tarafta görüşürüz

    Manisa'da park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenleri bulundu.

    Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu kırılması, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    İddiaya göre, 4 arkadaş, sabaha kadar eğlenip, Neşet Dalgın'ın 1 Şubat olan doğum gününü de kutladı. 4 arkadaştan Ümit Zangal, henüz belirlenemeyen nedenle boynu kırılarak hayatını kaybetti.

        Cesedi otomobile koyan 3 arkadaş Akçeşme Mevkisi'ne gitti. Ümit Zangal'ın cesedini, burada otomobilden indiren 3 arkadaş, içtikleri alkolün de etkisiyle sırayla tüfeği başlarına ateşleyerek, intihar etti. 4 arkadaştan Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın, ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.
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        Haberler Güncel Manisa'da 4 gencin ölümünde video detayı: "Öbür tarafta görüşürüz"