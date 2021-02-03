Manisa'da park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenleri bulundu.
Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu kırılması, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İddiaya göre, 4 arkadaş, sabaha kadar eğlenip, Neşet Dalgın'ın 1 Şubat olan doğum gününü de kutladı. 4 arkadaştan Ümit Zangal, henüz belirlenemeyen nedenle boynu kırılarak hayatını kaybetti.