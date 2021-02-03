Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu kırılması, diğer 3'ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.