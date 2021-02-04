Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2021 07:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2021 07:05
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

    Son dakika haberine göre, Başkan , bugün Genel Başkanı ve Başkanı ’ı kabul edecek.

    Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

    Başkan 'ın bugün lideri ve Başbakanı 'ı kabul edeceği bildirildi. İki görüşme de 'de gerçekleştirilecek.


    MASADAKİ KONULAR NELER?
    Başkan Erdoğan ilk olarak saat 15.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmenin en önemli gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak. Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den olumlu yanıt gelmişti.

    Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek