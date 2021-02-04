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    • 04.02.2021 13:11
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    331 internet sitesi erişime kapatıldı!

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 331 internet sitesi, terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası ve yasa dışı bahis oynatılıp, müstehcen yayın yapıldığı belirlenerek erişime kapatıldı.

    331 internet sitesi erişime kapatıldı!

    , Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ocak ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda ve 'dan terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yapan 126 URL adresi ile yasa dışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın yapan ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapan 205 web sitesi tespit edildi.

    5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi' hakkındaki kanun kapsamında hazırlanan rapor, 'ne sunuldu.

    Alınan erişimin engellenmesi kararının ardından 331 web sitesi, 'nca (BTK) erişime kapatıldı.

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    Haberler Güncel 331 internet sitesi erişime kapatıldı!