İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

İŞTE ATAMA GERÇEKLERİ

Bile bile yalana sarılan ve gençleri kışkırtan muhalefet "Gelişmiş ülkelerde rektör atamalarında yürütme organının hiçbir rolü bulunmuyor. Sadece Türkiye'de bu şekilde yapılıyor" iddiasında bulunuyor.