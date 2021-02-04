Bugünkü
Takvim

İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

Gezi olaylarında birkaç ağacı bahane edip hükümeti devirme peşine düşenler şimdi de benzer şekilde yasalara uygun biçimde yapılan bir rektör ataması üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ni ve sokakları hareketlendirme peşinde. Öğrencileri provoke eden eylemcilerin, kaostan beslenme planı yapan muhalefetin ve dış basının dayanağı "kayyum rektör" şeklinde bir yalandan ibaret. Peki gelişmiş ülkelerde rektör atamaları nasıl yapılıyor? Sokakları karıştırmak isteyenlerin "kayyum rektör" iddiaları ne derece doğru? İşte ülke ülke rektör atamaları gerçekleri.

04.02.2021 12:13 - Son Güncelleme: 04.02.2021 12:47
İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin eylemleri gündemin en sıcak maddelerinden bir tanesi haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

Rektör atamasını bahane edip "kayyum rektör" iddiasıyla gençleri provoke eden siyasi gruplar, çıkarların uğruna sokakları hareketlendirmek istiyor.

İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

İŞTE ATAMA GERÇEKLERİ
Bile bile yalana sarılan ve gençleri kışkırtan muhalefet "Gelişmiş ülkelerde rektör atamalarında yürütme organının hiçbir rolü bulunmuyor. Sadece Türkiye'de bu şekilde yapılıyor" iddiasında bulunuyor.

İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

FRANSA'DA ATAMALAR
Muhalefetin iddialarının aksine Fransa'da akademik ve idari kadroların bütünü hükümet tarafından atanır.

Üniversiteler Şansölyesi bölgedeki tüm eğitim kurumlarından sorumludur. Milli Eğitim Bakanı tarafından atanır.

İşte Boğaziçi'ndeki rektör ataması üzerinden kaos planı yapanların görmek istemediği gerçekler!

NORVEÇ'TE ATAMA
YÖK benzeri bir kurum tarafından adaylar arasında ön eleme yapılır.

Kurul tarafından bir aday seçilir, rektör kral tarafından 2-4 yıl arası görev yapması için atanır.