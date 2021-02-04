Türkiye'yi de sarsan ve öğrenci eylemleriyle gündeme oturan Boğaziçi Üniversite'nin kuruluşu, Robert Koleji'ne dayanıyor. Üniversitenin yerini Ahmet Vefik Paşa, Türk vatandaşlığına geçen Dr. Hamlin'in eşine satmış. Böylelikle üniversitenin ilk temelleri böyle atılmış... İstanbul Robert Koleji, Amerikan misyonerlerin en etkili okul misyonunu üstlendiği bilinmektedir. İstanbul'daki bu okul, Cyrus Hamlin'in çabaları ve C. R. Robert'in sağladığı maddi destek ile hayata geçirildi.
C.R. Robert
Kolej kurma fikrini C.R. Robert, Dr. Hamlin'e teklif etti. Hamlin, misyon ile olan bağlantısını bitirerek kolejin açılışı için gerekli parayı toplamak üzere Amerika'ya gitti. Robert kendisi 10 bin dolar katkıda bulundu. Kolejin açılış sürecinde Kırım Savaşı'nın etkileri ve para sorunu yaşandı. Hamlin ek binaların yapımı için 300 bin dolar toplamaya gittiği ABD'den sadece 25 bin dolar alabildi. Zengin olan Robert, koleje kendisi destek verdi.
NEREDE KURULACAK
Kolejin kurulma kararının alınmasından sonra yer konusu oldukça sorun yarattı. Sonunda en uygun yer olarak Rumelihisarı yanında bulunan bir arazi seçildi. Ancak burası, Paris Büyükelçisi Ahmet Vefik Paşa'ya aitti. Arazinin alınması için ABD Sekreteri Mr. Brown görevlendirildi.
PAŞA ARAZİYİ ÖNCE SATMADI
Ancak Ahmet Vefik Paşa, araziyi satmayı reddetti. Bu nedenle kolej için Kuruçeşme köyünde bir arazi satın alındı.
1861 yılında ise Ahmet Vefik Paşa Rumelihisarı yanındaki araziyi satmayı kabul etti. Arazinin ilk kısmı 16 bin Sterlin, ikinci kısmı ise 18 bin Sterline Hamlin'in Türk vatandaşlığına geçirilen eşi adına satın alındı.
TÜRKİYE'DE ABD BAYRAKLI İLK KOLEJ
Arazinin satış sözleşmesinde kolejin inşaatı için izin alındığında parasının ödeneceği hükmü yer aldı. Okulun açılışı için ilk safhada Osmanlı Devleti tarafından inşaat izni verilmedi. Ancak 7 yıl sonra 1868'de okulun kuruluşu için izin alındı. Kolej ayrıca diğer okullardan farklı olarak Amerikan bayrağı taşıma hakkını da elde etti.