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    Kuruluşu 1800'lü yıllara dayanıyor! 'nden si'ne | Boğaziçi'nin tarihçesi

    Son günlerde öğrenci eylemleriyle gündeme gelen si'nin hikayesi, 1800'lü yıllara dayanıyor. İşte 'nin herkes tarafından merak edilen hikayesi...

    İşte Boğaziçi’nin hikayesi

    Türkiye'yi de sarsan ve öğrenci eylemleriyle gündeme oturan Boğaziçi Üniversite'nin kuruluşu, Robert Koleji'ne dayanıyor. Üniversitenin yerini Ahmet Vefik Paşa, Türk vatandaşlığına geçen Dr. Hamlin'in eşine satmış. Böylelikle üniversitenin ilk temelleri böyle atılmış... İstanbul Robert Koleji, Amerikan misyonerlerin en etkili okul misyonunu üstlendiği bilinmektedir. İstanbul'daki bu okul, Cyrus Hamlin'in çabaları ve C. R. Robert'in sağladığı maddi destek ile hayata geçirildi.


    C.R. Robert

    Kolej kurma fikrini C.R. Robert, Dr. Hamlin'e teklif etti. Hamlin, misyon ile olan bağlantısını bitirerek kolejin açılışı için gerekli parayı toplamak üzere Amerika'ya gitti. Robert kendisi 10 bin dolar katkıda bulundu. Kolejin açılış sürecinde Kırım Savaşı'nın etkileri ve para sorunu yaşandı. Hamlin ek binaların yapımı için 300 bin dolar toplamaya gittiği ABD'den sadece 25 bin dolar alabildi. Zengin olan Robert, koleje kendisi destek verdi.

    NEREDE KURULACAK
    Kolejin kurulma kararının alınmasından sonra yer konusu oldukça sorun yarattı. Sonunda en uygun yer olarak Rumelihisarı yanında bulunan bir arazi seçildi. Ancak burası, Paris Büyükelçisi Ahmet Vefik Paşa'ya aitti. Arazinin alınması için ABD Sekreteri Mr. Brown görevlendirildi.




    PAŞA ARAZİYİ ÖNCE SATMADI
    Ancak Ahmet Vefik Paşa, araziyi satmayı reddetti. Bu nedenle kolej için Kuruçeşme köyünde bir arazi satın alındı.



    1861 yılında ise Ahmet Vefik Paşa Rumelihisarı yanındaki araziyi satmayı kabul etti. Arazinin ilk kısmı 16 bin Sterlin, ikinci kısmı ise 18 bin Sterline Hamlin'in Türk vatandaşlığına geçirilen eşi adına satın alındı.



    TÜRKİYE'DE ABD BAYRAKLI İLK KOLEJ
    Arazinin satış sözleşmesinde kolejin inşaatı için izin alındığında parasının ödeneceği hükmü yer aldı. Okulun açılışı için ilk safhada Osmanlı Devleti tarafından inşaat izni verilmedi. Ancak 7 yıl sonra 1868'de okulun kuruluşu için izin alındı. Kolej ayrıca diğer okullardan farklı olarak Amerikan bayrağı taşıma hakkını da elde etti.



        1869 yılında kolej bir profesöre sahipti. Ancak o da istifa etti. Aynı zamanda Amerikalı öğretmenler ve 4 asistan öğretmen bulunmaktaydı. Okulda öğrencilerin çoğunluğunu Bulgarlar oluşturmaktaydı. Kolej 50 dönümlük araziye kurulmuştu ve kampüste 7 bina bulunmaktaydı. Profesörler için lojmanlar da yapıldı. Kampüsün inşası 1871'de tamamlandı.



        1971'DE ÜNİVERSİTE OLDU
        Ve 15 Mayıs 1871'de kolej Rumelihisarı'ndaki yeni binasına taşındı. Okul 28 Ağustos 1957 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kolej yüksek okul statüsüne kavuştu. Okul Rumelihisarı'na taşınmasının 100. yılı olan 1971'de ise Türk Hükümeti'ne devredildi. Ve 10 Eylül 1971'de Boğaziçi Üniversitesi adını alarak varlığına devam etti. Okulun orta öğretim kısmı ise Amerikan Kız Koleji ile birleştirildi. Türkiye'nin en gözde üniversitesi olarak günümüze kadar böyle geldi.




        SON OSMANLI SATILIK
        Ahşaptan yapılan son Osmanlı evi 17 milyon 900 bin liraya satılığa çıktı.



            İstanbul Rumeli Hisarı'nda kalan son Osmanlı evi de 17 milyon 900 bin TL'ye satılıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin Kurucular Kurulu üyelerinden Profesör Dr. Süheyla Artemel, yıllarca bu evde oturdu. 2018'de ölen Artemel, bu evi Londra'nın Fulham Mahallesinde dünyaya gelen ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan oğlu Mehmet Nafi Artemel'e miras olarak bıraktı. Artemel, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi evlere sahip çıkılmamasından yana hep dert yanmıştı.
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