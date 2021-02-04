Türkiye'yi de sarsan ve öğrenci eylemleriyle gündeme oturan Boğaziçi Üniversite'nin kuruluşu, Robert Koleji'ne dayanıyor. Üniversitenin yerini Ahmet Vefik Paşa, Türk vatandaşlığına geçen Dr. Hamlin'in eşine satmış. Böylelikle üniversitenin ilk temelleri böyle atılmış... İstanbul Robert Koleji, Amerikan misyonerlerin en etkili okul misyonunu üstlendiği bilinmektedir. İstanbul'daki bu okul, Cyrus Hamlin'in çabaları ve C. R. Robert'in sağladığı maddi destek ile hayata geçirildi.





C.R. Robert



Kolej kurma fikrini C.R. Robert, Dr. Hamlin'e teklif etti. Hamlin, misyon ile olan bağlantısını bitirerek kolejin açılışı için gerekli parayı toplamak üzere Amerika'ya gitti. Robert kendisi 10 bin dolar katkıda bulundu. Kolejin açılış sürecinde Kırım Savaşı'nın etkileri ve para sorunu yaşandı. Hamlin ek binaların yapımı için 300 bin dolar toplamaya gittiği ABD'den sadece 25 bin dolar alabildi. Zengin olan Robert, koleje kendisi destek verdi.



NEREDE KURULACAK

Kolejin kurulma kararının alınmasından sonra yer konusu oldukça sorun yarattı. Sonunda en uygun yer olarak Rumelihisarı yanında bulunan bir arazi seçildi. Ancak burası, Paris Büyükelçisi Ahmet Vefik Paşa'ya aitti. Arazinin alınması için ABD Sekreteri Mr. Brown görevlendirildi.