Tatar, son yıllarda İngiltere ile Kıbrıs Rum kesiminin İngiliz üslerindeki düzenlemeler ve özel mülklerle alakalı aldıkları kararlar olduğunu hatırlatarak, o konudaki görüşlerini Raab'a ilettiğini ve İngiltere'nin Kıbrıs Türklerinin bu konuyla ilgili haksızlığa uğramaması amacıyla çalışmalar yapacağını kaydetti.

KOVİD-19 AŞISI TALEBİ

Küresel salgın konusunun da görüşüldüğünü ifade eden Tatar, "Oxford Üniversitesinin piyasaya sürdüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından bizlere de verilmesi noktasında bir çalışma talep ettim. Kıbrıs Rum kesimine birtakım aşıların verilebileceği haberini biz zaten almıştık. Raab da bunu olumlu şekilde değerlendireceklerini söyledi." diye konuştu.

Tatar, Türkiye'den önemli sayıda aşı beklediklerini ve AB ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelecek hafta KKTC'ye geleceğini ve ona da Kıbrıs'a ayrılan aşıdan Kıbrıslı Türklerin de payını istediğini söyleyeceğini belirtti.

"Pozisyonumuz Türkiye ile tam bir uyum içindedir"

Görüşmede gündeme gelen en önemli konunun yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenmesi planlanan, garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferansı olduğunu belirten Tatar, İngiltere'nin de bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

BM'nin Kıbrıs'taki iki tarafı, garantör ülkelerin de katılımıyla martın ilk haftalarında buluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tatar, yakın zamanda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"(Kıbrıs meselesinde) Bizim pozisyonumuz Türkiye ile tam bir uyum içerisindedir. Egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunuyoruz. Biz Kıbrıs'ta müzakere yöntemiyle bir sonuca ulaşılması taraftarı olduğumuzu Raab'a da ilettik. Raab da bölgesel istikrar için Kıbrıs'ta kazan-kazan durumunun ortaya çıkması için Kıbrıs'ta bir anlaşmaya ulaşılırsa herkesin bundan memnun olacağını ifade etti. Kıbrıs'taki meseleleri enine boyuna tartıştık. Kıbrıs'ta çok fırsatların kaçırıldığını, Kıbrıslı Türklere büyük haksızlıklar yapıldığını, 1960'ta İngiltere burayı devrederken bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki kurucu ortağından birisinin Kıbrıs Türk halkı olduğunu konuştuk. 1963'ten sonra meselelerin nasıl geliştiğini kendisi de İngiltere hükümeti de çok iyi biliyor."

Tatar, "Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için bizim de egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunun vurgusunu yaptık, sebeplerini anlattık. Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devletin birbirini tanımasıyla ancak istikrarlı bir gelişme olabileceğini ifade ettik." dedi.

Bir tarafın tanınmış, AB ülkesi ve BM'nin saygı duyduğu bir ülke olması, Kıbrıslı Türklerin ise mevcut pozisyonuyla uzun vadede adil ve kalıcı bir çözümün bulunmasının zor olacağını İngiltere heyetine bildirdiklerini kaydeden Tatar, onların da bu konuyu bildiğini ifade etti.

Tatar, Raab'ın kendilerini ziyaret etmeleri, dinlemeleri ve İngiltere'nin yapacağı çalışmalarda Kıbrıslı Türklerin de haklılığını görmüş olmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Raab'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un selamını kendisine ilettiğini belirten Tatar, Johnson'un yapacağı çalışmalarda Kıbrıslı Türklerin de önünün açılması için talimat verdiğini ifade ettiğini söyledi.