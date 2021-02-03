Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı esnasında söylenen Yeni Anayasa paketi vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Tek bayrak, tek anayasa, tek dil anlayışı olan devlet nasıl bir devlettir sorusuna cevap arayanlar Yeni Anayasa paketinde hangi maddeler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Yeni Anayasa paketi nedir, hangi maddeler var? Reform paketi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa paketinin de duyurusunu yaptı. Türkiye'nin artık yeni bir anayasayı tartışmanın vakti gelmiştir diyen Erdoğan, daha öncesinde de buna değindiklerini ancak başlatılan çalışmaların CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamadığından söz etmiştir. Peki, Yeni Anayasa nedir? Yeni Anayasa paketinde neler var? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir?
YENİ ANAYASA NEDİR?
Reform paketi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Anayasa paketinin de duyurusunu yaptı. "Belki de Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." diyen Başkan Erdoğan, vatandaşta merak uyandırdı. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı: "Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa ruhuna derc edilen darbe ve vesayetin izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce de yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.
ANAYASA DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ OLMALIDIR?
Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.
Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.
Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.