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    • 03.02.2021 11:45
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    nedir, hangi maddeler var? ?

    Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz. Bu anlamda kabine toplantısının hemen ardından Başkan Erdoğan, hakkında bazı bilgilendirmelerde bulundu. Okulların açılması, kısıtlamaların kalkması, reform paketi ve esnaf desteği gibi konuların yanı sıra paketi vatandaşları yoğun ilgi göstermesine sebebiyet verdi. Peki, ? Yeni Anayasa paketinde neler var? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir?

    takvim.com.tr
    Yeni Anayasa paketi nedir, hangi maddeler var?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı esnasında söylenen Yeni Anayasa paketi vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. Tek bayrak, tek anayasa, tek dil anlayışı olan devlet nasıl bir devlettir sorusuna cevap arayanlar Yeni Anayasa paketinde hangi maddeler olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Yeni Anayasa paketi nedir, hangi maddeler var? Reform paketi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa paketinin de duyurusunu yaptı. Türkiye'nin artık yeni bir anayasayı tartışmanın vakti gelmiştir diyen Erdoğan, daha öncesinde de buna değindiklerini ancak başlatılan çalışmaların CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamadığından söz etmiştir. Peki, Yeni Anayasa nedir? Yeni Anayasa paketinde neler var? Anayasa nasıl değiştirilir? Anayasa değişikliği için kaç oy gerekir?


    YENİ ANAYASA NEDİR?

    Reform paketi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Anayasa paketinin de duyurusunu yaptı. "Belki de Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir." diyen Başkan Erdoğan, vatandaşta merak uyandırdı. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı: "Ne kadar değiştirirsek değiştirelim Anayasa ruhuna derc edilen darbe ve vesayetin izini silmek mümkün olmuyor. Daha önce de yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Meclis'te sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilcileri ile başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ile maalesef neticeye ulaşamamıştır.

    ANAYASA DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN MİLLETVEKİLİ SAYISI KAÇ OLMALIDIR?

    Anayasanın değiştirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.

    Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddedeki kayıtlar dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tabidir.

    Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderebilir. Meclis geri gönderilen Kanunu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu Kanunu halkoyuna sunabilir.

        Meclisçe üye tam sayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır.

        Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halk oylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin Kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazetede yayımlanır.

        Halkoyuna sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halk oylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar. Halk oylamasına, milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahalli genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası dahil gerekli her türlü tedbir alınır.
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        Haberler Güncel Yeni Anayasa paketi nedir, hangi maddeler var? Anayasa değiştirebilmek için milletvekili sayısı kaç olmalıdır?