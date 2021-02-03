Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması bahanesiyle başlayan eylemler, sokak eylemlerine dönüştürülmeye çalışılırken, her geçen an eylemciler ve destek veren siyasetçiler tarafından asılsız söylemlerde ve ilginç çıkışlarda bulunulmaya devam ediliyor.