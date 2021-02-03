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    • 03.02.2021 18:52
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    Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Fatih 'nın 'da direndiği yalanını ortaya attı! Hilal Kaplan gerçeği açıkladı

    yazarı Aytunç Erkin bugünkü yazısında cansiperane bir şekilde Habertürk programcısı ve yazarı Fatih 'yı savundu. Erkin'in tuhaf ve hedef saptıran yazısının kısa süre içerisinde nedeni belli oldu. yazarı Hilal Kaplan sosyal medyadan cevap vererek Erkin'in eşini Habertürk'e Altaylı'nın aldırdığını belirtti.

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    Aytunç Erkin, Fatih Altaylı'ya hanımdan bağlı çıktı

    Aytunç Erkin bugünkü Neo - FETÖ başlıklı yazısında, "12 Haziran 2017'de Ergenkon'la başlayan Türkiye Cumhuriyet'inin dibine dinamit koyulduğu dönemin aktörleri ortada! Peki bu konuda uyaran ya da direnenler neden hedefte? Örneğin Fatih Altaylı..." dedi.

    Peki Erkin yazısında, Fatih Altaylı'nın Ergenekon sürecinde direndiğini yalanını neden ortaya attı?

    Çok geçmeden Hilâl Kaplan sosyal medya hesabından gerçeğin hiçte öyle olmadığını belirtti.

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    ALTAYLI'YA EŞİNİN DİYETİNİ BÖYLE ÖDEMİŞ

    Hilâl Kaplan Erkin'e şöyle cevap verdi;

    "Haklısınız at izi it izine karışmasın. Halka karşı gerçekleri söylemek ve şeffaf olmak görevimiz...

    O yüzden Fatih Altaylı'yı cansiperane savunduğunuz bu yazıda, eşiniz Burçak Hanım'ın Habertürk'te çalıştığını ve işe Altaylı'nın aldırdığını söylemenizi beklerdim. Hayırlı işler."

    BUNLARI İFŞA ETMEYE KATLANACAĞIZ

    Fatih Altaylı'nın, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk gazetesinin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin aynı gün internet sitesinden silindiğini, manşet haberden dolayı FETÖ'den özür dileyen metnin yayınlandığını ortaya çıkaran haberimiz kamuoyunda geniş yankı buldu.

    FİLMİ BAŞA SARALIM / ALTAYLI ATTIĞI YALANI UNUTUP PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

    Hilal Kaplan'a itibar suikastinde bulunan Habertürk ve Fatih Altaylı'nın "FETÖ'nün en güçlü zamanlarında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk'te yayınlanan "F Tipi astsubayın fişleme itirafları" başlıklı haberin aynı gün internet sitesinden silindiği ve bu haber nedeniyle FETÖ'den özür dilendiğini ortaya çıkaran haberimiz kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Altaylı, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı da silmek zorunda kalmıştı.

        Altaylı'nın sildiği paylaşımın ekran görüntüsü

        KAPLAN FETÖ KARARGAHINA BÖYLE VURMUŞTU: HABERTÜRK İÇİNDE EN ÇOK TUTUKLANAN GAZETECİ OLAN YAYINDIR

        Kaplan birkaç gün önce aleyhinde atılan iddialar sonrası Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programına telefon bağlantısıyla katılmıştı. Kaplan canlı yayında Habertürk kanalının üstü örtülemeyecek kadar büyük FETÖ geçmişini teker teker anlatmıştı. Kaplan sözlerinde, ''Habertürk'le ilgili söyleyeceklerim de çok. Bakın, 17-25 Aralık'a kadar Habertürk'te programa katılmış birisi olarak söylüyorum, 17-25 Aralık'ta inanılmaz bir dönüş yaşadı Habertürk. Ve hatta biliyorsunuz, Habertürk Zaman gazetesinden sonra en çok CV'sinde, gazetesinde FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan 'gazeteci' olan yayındır. Aynı zamanda kanalın sahibinin 'Hocaefendiyi kırmayalım' şeklinde söylediği sözleri hatırlatırım.'' ifadeleriyle yüklenmişti.
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        Haberler Güncel Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Fatih Altaylı'nın Ergenekon'da direndiği yalanını ortaya attı! Hilal Kaplan gerçeği açıkladı