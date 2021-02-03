Kaplan birkaç gün önce aleyhinde atılan iddialar sonrası Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programına telefon bağlantısıyla katılmıştı. Kaplan canlı yayında Habertürk kanalının üstü örtülemeyecek kadar büyük FETÖ geçmişini teker teker anlatmıştı. Kaplan sözlerinde, ''Habertürk'le ilgili söyleyeceklerim de çok. Bakın, 17-25 Aralık'a kadar Habertürk'te programa katılmış birisi olarak söylüyorum, 17-25 Aralık'ta inanılmaz bir dönüş yaşadı Habertürk. Ve hatta biliyorsunuz, Habertürk Zaman gazetesinden sonra en çok CV'sinde, gazetesinde FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan 'gazeteci' olan yayındır. Aynı zamanda kanalın sahibinin 'Hocaefendiyi kırmayalım' şeklinde söylediği sözleri hatırlatırım.'' ifadeleriyle yüklenmişti.