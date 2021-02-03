Aytunç Erkin bugünkü Neo - FETÖ başlıklı yazısında, "12 Haziran 2017'de Ergenkon'la başlayan Türkiye Cumhuriyet'inin dibine dinamit koyulduğu dönemin aktörleri ortada! Peki bu konuda uyaran ya da direnenler neden hedefte? Örneğin Fatih Altaylı..." dedi.
Peki Erkin yazısında, Fatih Altaylı'nın Ergenekon sürecinde direndiğini yalanını neden ortaya attı?
Çok geçmeden Hilâl Kaplan sosyal medya hesabından gerçeğin hiçte öyle olmadığını belirtti.
ALTAYLI'YA EŞİNİN DİYETİNİ BÖYLE ÖDEMİŞ
Hilâl Kaplan Erkin'e şöyle cevap verdi;
"Haklısınız at izi it izine karışmasın. Halka karşı gerçekleri söylemek ve şeffaf olmak görevimiz...
O yüzden Fatih Altaylı'yı cansiperane savunduğunuz bu yazıda, eşiniz Burçak Hanım'ın Habertürk'te çalıştığını ve işe Altaylı'nın aldırdığını söylemenizi beklerdim. Hayırlı işler."
BUNLARI İFŞA ETMEYE KATLANACAĞIZ
Fatih Altaylı'nın, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk gazetesinin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin aynı gün internet sitesinden silindiğini, manşet haberden dolayı FETÖ'den özür dileyen metnin yayınlandığını ortaya çıkaran haberimiz kamuoyunda geniş yankı buldu.
FİLMİ BAŞA SARALIM / ALTAYLI ATTIĞI YALANI UNUTUP PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ
Hilal Kaplan'a itibar suikastinde bulunan Habertürk ve Fatih Altaylı'nın "FETÖ'nün en güçlü zamanlarında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk'te yayınlanan "F Tipi astsubayın fişleme itirafları" başlıklı haberin aynı gün internet sitesinden silindiği ve bu haber nedeniyle FETÖ'den özür dilendiğini ortaya çıkaran haberimiz kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Altaylı, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı da silmek zorunda kalmıştı.