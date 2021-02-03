Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2021 20:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 20:42
    ABONE OL

    Son dakika: 3 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu

    covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 3 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İşte güncel koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 3 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Buna göre, son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

    İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 387 BİN 384'E YÜKSELDİ
    Son 24 saatte 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

    Test sayısı 30 milyon 61 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79, vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1523 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

    2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

        29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

            26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                23 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                        17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            16 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                            14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                12 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                                11 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    9 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                    8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                        7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                        6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                        5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                                            4 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

                                            3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

                                            2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
                                                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 3 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | Kovid-19 tablosu